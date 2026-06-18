Del calor extremo a la lluvia en CDMX: Habrá tormentas durante el México-Corea del Sur

En plena fiesta mundialista, la Ciudad de México vivirá este jueves 18 de junio una jornada climática contrastante. Mientras que al mediodía se registraron niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta y temperaturas de hasta 29 grados centígrados, para la tarde y noche se pronostican lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, justo durante el encuentro entre México y Corea del Sur.

Ciudad de Mexico. Personas se protegen de la lluvia que cae en calles de la colonia Doctores, alcaldia Cuauhtemoc. Foto; Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Ante este pronóstico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó a los miles de aficionados que acudirán al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, así como a los 18 festivales futboleros habilitados en distintos puntos de la ciudad, para que tomen precauciones.

Lluvia desde las 3 pm

La lluvia con granizo también provocó inundaciones en municipios Foto: Especial

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante gran parte del día prevalecerá un ambiente caluroso con cielo medio nublado; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las precipitaciones más intensas se prevén a partir de las 15:00 horas y podrían prolongarse hasta alrededor de las 21:00 horas, por lo que coincidirán con el horario del encuentro mundialista y con la permanencia de miles de personas en espacios públicos.

50 mil personas en el Fan Fest del Zócalo

Tan solo el FIFA Fan Fest abrió sus puertas desde las 8:30 de la mañana y se espera, foro de 50,000 personas en la plancha del Zócalo, además de miles de aficionados que podrán observar el partido en las 12 pantallas que se instalaron en calles del primer cuadro de la ciudad para seguir el encuentro de la Selección Mexicana, programado para las 19:00 horas en Guadalajara.

Protección Civil informó además que las lluvias estarán acompañadas por vientos de dirección variable de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, por lo que recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.

Horas antes, la dependencia emitió una advertencia por los niveles extremadamente altos de radiación UV registrados en la capital y el Valle de México. A través de sus canales oficiales, exhortó a la población a evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, sombrero o gorra, lentes oscuros e hidratarse constantemente.

“Se registran niveles extremadamente altos de radiación UV en la Ciudad de México. Toma precauciones”, señaló la dependencia.

Las autoridades recomendaron a quienes asistirán a los eventos relacionados con el Mundial portar impermeable, evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y prever tiempos adicionales de traslado ante posibles encharcamientos y afectaciones viales derivadas de las lluvias.