Brigadistas de protección civil deberán tener más capacitación

Los brigadistas de protección civil de inmuebles públicos y privados en la capital deberán recibir capacitación obligatoria para la atención de escenarios complejos, que incluye primeros auxilios avanzados, manejo de múltiples lesionados, contención psicológica de víctimas ante desastres y aplicación de protocolos de comunicación institucional, conforme a la Norma Técnica NT-SGIRPC-CAP-006-5-2026, Capacitación a Brigadistas en Materia de Protección Civil, emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La nueva disposición normativa, que entrará en vigor el 12 de noviembre, contempla su aplicación generalizada en inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar, unidades habitacionales, oficinas de servicio público, establecimientos mercantiles e industriales, centros comerciales, escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, hospitales, sanatorios, estaciones de servicio y recintos deportivos o de espectáculos públicos.

La SGIRPC justificó la actualización del marco normativo al señalar que la densidad poblacional, la infraestructura y la ubicación geográfica de la CDMX la exponen a diversos fenómenos naturales y antropogénicos, los cuales, sustentó la dependencia, “ocasionan pérdidas de vidas humanas, económicas y sociales que generan una desestabilidad en la gobernanza, así como en la sociedad que habita, visita o transita por ella”.

¿QUÉ DEBEN SABER?

Primeros auxilios avanzados y soporte vital.

Combate e incendios de libre combustión.

Soporte psicológico y manejo de crisis.

Evacuación y comunicación institucional.

La impartición de las materias estará a cargo de los Responsables Oficiales de Protección Civil (ROPC) y de los Responsables Oficiales de Protección Civil Institucionales que cuenten con registro y autorización vigente ante la SGIRPC.

La malla curricular abarca niveles básico, intermedio y avanzado para asistir casos de estado de choque, hemorragias, quemaduras, luxaciones, fracturas, reanimación cardiopulmonar (RCP), uso del desfibrilador externo automático (DEA), evaluación física detallada e identificación temprana del accidente cerebrovascular.

Asimismo, los brigadistas serán instruidos en la identificación de emergencias metabólicas, convulsiones, lesiones de vía aérea y picaduras de animales ponzoñosos.

En materia de incendios, deberán dominar el uso de Equipo de Protección Personal (EPP), líneas e hidrantes para contención y enfriamiento en fase de libre combustión.

En el ámbito psicológico, se evaluará el apoyo de primer contacto enfocado en la escucha empática y la contención de crisis, mientras que los establecimientos mercantiles e industriales deberán acreditar adiestramientos especializados. La SGIRPC realizará visitas de verificación periódicas para constatar el cumplimiento del esquema formativo.