Con 180 mdp, arranca programa para rehabilitar mercados públicos

El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa de Presupuesto Participativo destinado a los centros de abasto, con una asignación de 180 millones de pesos para 180 mercados, es decir, a cada uno le corresponderá millón de pesos.

Durante el evento, realizado en el Mercado Bramadero, en la alcaldía Iztacalco, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina destacó que este esquema busca fortalecer la economía local y la seguridad de las instalaciones.

En su intervención, la mandataria local destacó: “Mercado que lleve bien, que entregue buenas cuentas y que haga buenas obras, el próximo año tendrá otro millón".

Foto: Especial

Asimismo, detalló que en los últimos dos años se han ejercido 468 millones de pesos para transformar 270 de los 340 mercados que operan en la capital.

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, resaltó la autonomía de los comerciantes al definir el destino de los recursos.

El gobierno aporta el recurso y la comunidad del mercado decide su destino, eso es soberanía", enfatizó.

Foto: Especial

En el caso del Mercado Bramadero, el 93 por ciento de los locatarios votó en asamblea por priorizar la sustitución de un interruptor termomagnético de 600 amperes y la rehabilitación de la techumbre.

Finalmente, Brugada Molina anunció que este centro de abasto contará con el primer programa de videovigilancia conectado al C5, bajo la estrategia Ojos Que Te Cuidan, con el propósito de reforzar la seguridad en la zona.