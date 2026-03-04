Mujeres en CDMX recibirán capacitación en estos oficios 

La alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México ofrecerá capacitación a mujeres en oficios como reparación y mantenimiento de vehículos no motorizados y electrodomésticos, mantenimiento del hogar que incluye carpintería, electricidad, plomería y pintura, marketing digital o mixiología.

Mujeres al Mando 2026

Se trata de la acción social Mujeres al Mando 2026 que contempla beneficiar a unas 300 mujeres y apoyar económicamente a las instituciones educativas que participen dando los cursos.

Así se informó este miércoles en los lineamientos de operación publicados en la Gaceta Oficial.

“La presente acción social se orienta a atender la limitada autonomía económica, por medio de la formación en oficios no tradicionales, que no reproduzcan estereotipos de género, dirigido a las mujeres residentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, derivada de su menor participación laboral, menores ingresos, alta informalidad y sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado, contribuyendo a reducir las desigualdades de género y fortalecer el ejercicio de sus derechos económicos”, indicó la demarcación.

Inversión millonaria

La acción contempla una inversión de 1.2 millones de pesos. Cada curso de capacitación estará conformado por tres módulos obligatorios: empoderamiento y desarrollo de habilidades personales y socioemocionales; aprendizaje técnico del oficio específico y emprendimiento, comercialización y fortalecimiento de proyectos productivos.

La alcaldía publicará las convocatorias, tanto para las instituciones educativas como para las beneficiarias, y los cursos se impartirán entre agosto y noviembre.

*bb