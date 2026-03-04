Bloqueos simultáneos hoy en zona centro de CDMX y plantón frente a la Sebien

En demanda de mejoras laborales, trato digno y abastecimiento de insumos, esta mañana trabajadores del Centro de Asistencia e Integración Social, del Instituto para el Envejecimiento Digno y de Comedores Comunitarios de la Ciudad de México mantienen bloqueos simultáneos en vialidades primarias del centro capitalino e instalaron un plantón por tiempo indefinido.

Bloqueos hoy en el centro de CDMX. Rodolfo Dorantes

Los trabajadores, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), se congregaron desde las 8 de la mañana y se distribuyeron para realizar tres bloqueos en vialidades primarias e instalar un campamento por tiempo indefinido frente a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar de la CDMX.

Los inconformes, apoyados con trafitambos y pancartas, cerraron la vialidad de 20 de Noviembre y la avenida José María Izazaga; Fray Servando Teresa de Mier, en el cruce con Isabel la Católica, y también con Bolívar.

Solicitamos que se acabe el maltrato, el acoso laboral, la prepotencia y, sobre todo, la respuesta a la solicitud de insumos y medicamentos en los CAIS; instalaciones dignas y ponerle fin al desplazamiento de las cerca de mil trabajadoras profesionales de atención a adultos mayores que dependen del INED”, dijo Miguel Ángel Reyes Guerrero, secretario de la Sección 21 del SUTGCDMX.

Mantendrán plantón hasta obtener respuesta

Detalló que no se retirarán de sus bloqueos y plantón hasta que las autoridades den una respuesta inmediata y favorable a su pliego petitorio.

Por los bloqueos, la vialidad se ve afectada en toda la zona centro de la capital, por lo que las autoridades recomiendan evitarla y utilizar vías alternas.

