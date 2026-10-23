Falla en frenos de unidad del Metobús causa conato de incendio

Esta tarde se registró un conato de incendio en una unidad del Metrobús de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron sobre la esquina de Eje 3 Oriente y Eje 4 Sur, en la colonia Tlacotalpan, de la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un conato de incendio en una unidad de la Línea 5 de este medio de transporte.

Foto: Especial

Según información del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el incidente se debió al sobrecalentamiento en los frenos, por lo que no se reportó riesgo alguno para los usuarios.

Tanto personal del Heroico Cuerpo de Bomberos como de Protección Civil realizaron las revisiones correspondientes en la unidad, sobre todo en el área de la batería.

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Asimismo, el vehículo fue evacuado, por lo cual no se registró ningún tipo de afectación para los pasajeros.

A través de redes sociales, los bomberos de la capital detallaron que el sobrecalentamiento en los frenos se presentó en la llanta delantera derecha de la unidad. Al concluir con los trabajos y verificar que no existía riesgo alguno, los vulcanos se retiraron del lugar.