Ayudan a joven que entró en labor de parto en Cetram Santa Marta

Una joven de 21 años fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que entró en labor de parto en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Santa Marta, por lo que solicitó ayuda a los agentes.

La SSC informó que fueron elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) los encargados de ayudarla, además de llevarla a un hospital cercano para que recibiera atención especializada.

“La acción policial se registró cuando los oficiales de la PBI asignados a la seguridad y vigilancia en el Cetram, fueron requeridos por una ciudadana de 21 años de edad, quien les informó que contaba con 38 semanas de gestación y de manera repentina comenzó a sentir fuertes contracciones, por lo que requería apoyo médico”.

Traslado en camilla

Los elementos policíacos solicitaron el arribo de una ambulancia para atención de la joven; sin embargo, notaron que el parto era inminente y, de acuerdo con sus conocimientos en primeros auxilios, la colocaron en una camilla, la cargaron y llevaron a pie al hospital más cercano al paradero.

Foto: SSC

Pocos minutos después, los oficiales arribaron al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde fueron recibidos por médicos especialistas, quienes tras valorar a la mujer la diagnosticaron con embarazo de término con nueve centímetros de dilatación, ante lo cual le brindaron la atención médica inmediata para recibir al bebé.

“Los efectivos de la SSC están capacitados en materia de primeros auxilios y brindan apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia o situación de riesgo, por lo que exhorta a las y los habitantes de la Ciudad de México a solicitar apoyo a la o al policía más cercano o a través del número de emergencias 911”, resaltó la SSC.

Policía héroe ayuda en traslado

En imágenes compartidas por la SSC, se aprecia que uno de los agentes que cargaron la camilla para transportar a la joven fue Sergio Ángel Soriano Buendía, quien, en la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, el 10 de septiembre del año pasado, ayudó a la señora Alicia Matías Teodoro y a su nieta Jazlyn Azulet.

Foto: SSC

Asimismo, con ayuda de un familiar que estaba en la zona a bordo de una motocicleta, trasladó a la menor a un hospital para recibir la primera atención debido a las quemaduras que presentaba en varias partes del cuerpo, por lo que días después se determinó su traslado a Estados Unidos para ser atendida en el Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas.

Un par de días después de la explosión, el 12 de septiembre, la señora Alicia Matías Teodoro perdió la vida por las graves quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo, ya que cubrió a su nieta para protegerla de la explosión, su deceso ocurrió en el Hospital Magdalena de las Salinas.

