Movilización hoy en el CCH Sur; tras amenaza policías resguardan plantel

El plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra resguardado por policías capitalinos, luego del reporte de presuntas amenazas.

Movilización hoy en el CCH Sur. José Antonio García / Excélsior

Primeros reportes indican que las alarmas se encendieron y causaron temor entre los estudiantes, luego de que un presunto alumno publicó una amenaza en un grupo de la institución educativa en Facebook.

Cogeré las armas para mi perfecta retribución, que el rojo pinte el cielo, el suelo y el infierno, ahora rabia es mi emoción. Sangre ardiente cae del suelo con esta acción”, se escribió el presunto estudiante.

Además, agregó la leyenda: “La retribución viene pronto”.

Movilización hoy en el CCH Sur

Luego de la amenaza en redes sociales, policías de la CDMX acudieron a resguardar el plantel, en tanto, padres de familia también llegaron al Colegio para conocer la situación y estar al tanto de sus hijos.

Movilización hoy en el CCH Sur. José Antonio García / Excélsior

Aunque hay presencia de patrullas afuera del CCH Sur, autoridades universitarias no han dado a concoer ningún riesgo para la comunidad estudiantil.

Antecedente

La amenaza en el CCH Sur causa alarma tras el antecedente del caso Lex Ashton, estudiante de 19 años quien, el 22 de septiembre del 2025, ingresó encapuchado y armado al plantel.

En el estacionamiento del plantel atacó directamente a un alumno de 16 años, Jesús Israel Hernández, quien murió en el lugar por heridas en cuello y abdomen. Durante el ataque, un trabajador administrativo de 65 años resultó herido al intentar detenerlo. Tras la agresión, Ashton intentó huir lanzándose desde un tercer piso, lo que le provocó lesiones graves en piernas y cabeza, por lo que fue hospitalizado bajo custodia policial.

Las investigaciones revelaron que días antes había publicado en redes sociales imágenes con armas y mensajes violentos, además de manifestar ideas vinculadas con la ideología incel, relacionada con discursos de odio y misoginia. Tras ser dado de alta, fue detenido y trasladado al Reclusorio Oriente, donde enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Su abogado afirmó que el joven sufrió un brote psicótico y no recuerda el ataque, argumento que forma parte de su estrategia legal. El caso generó conmoción nacional, protestas estudiantiles y un reforzamiento de medidas de seguridad en los planteles de la UNAM.

*mvg*