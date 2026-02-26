En CDMX, se invertirá presupuesto obligatorio en atención de perros y gatos: Judith Vanegas

En la iniciativa de ley que se quiere construir de la mano de rescatistas, asociaciones, veterinarios, especialistas y autoridades para regular los refugios de animales en la Ciudad de México, se busca hacer realidad que las 16 alcaldías inviertan de manera obligatoria al menos el 0.1 por ciento de su presupuesto anual en vacunas y esterilización de perros y gatos.

La diputada Judith Vanegas Tapia, integrante de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, adelantó que este piso presupuestal representa en 2026 alrededor de 57.6 millones de pesos, que se deberían dedicar a estas campañas masivas y gratuitas, "porque es la única forma de controlar la sobrepoblación de mascotas en situación de calle y problemas futuros de salud pública".

El 0.1 por ciento, es el piso, pero si cada alcaldía quiere hacer una economía dentro de su presupuesto sería maravilloso, porque aplicaría un poco más de recursos para lograr el bienestar animal. Nosotros como Congreso vamos a estar observando junto con la ciudadanía que se invierta este presupuesto", aseguró.

La diputada local de Morena, insistió que la cifra mínima establecida "no es un límite, es una garantía. Ninguna administración presente o futura podrá invertir menos en vacunas y esterilización; con esto blindamos el bienestar animal".

Según estimaciones, la esterilización evita la descendencia directa e indirecta de hasta 12-15 cachorros en un sólo año.

Foros para regulación de refugios, asilos y hogares de animales

En entrevista con Excélsior, Judith Vanegas Tapia, recordó que se creó un micrositio en la página de Internet del Congreso de la Ciudad de México (https://opinionalberguesyrefugios.congresocdmx.gob.mx), para que las asociaciones, albergues y rescatistas independientes, puedan participar en los foros que se realizan para regular los refugios, asilos y hogares temporales de animales.

Destacó que existe voluntad política y el interés genuino de escuchar todas las voces y tomar en cuenta las propuestas para construir una mejor legislación.

Reconocemos el trabajo de los rescatistas, que hacen un esfuerzo muy grande, porque muchos de ellos hacen esta labor con sus propios recursos, y sabemos que tienen mucho que aportar". manifestó.

Subrayó que restan cuatro foros "Hacia el Fortalecimiento de los Refugios de Bienestar Animal", este viernes 27 de febrero, el 13 de marzo, 27 de marzo y 10 de abril en el Auditorio Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico.

La diputada local agregó que ya se tuvo también el pasado 18 de febrero una reunión con los alcaldes y el compromiso es sostener un segundo encuentro para unificar criterios de atención general para todos los seres sintientes.

