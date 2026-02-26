Detienen a 5 sujetos tras balear y dejar sin vida a un hombre en Iztacalco, CDMX

Elementos policiacos detuvieron a cinco sujetos por estar ligados con la agresión con disparos de arma de fuego en la que un hombre de 29 años perdió la vida en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la avenida Presidente Plutarco Elías Calles y la calle Chimalpopoca, en la colonia Los Reyes, donde operadores del C2 Norte reportaron a una persona lesionada por arma de fuego. Al arribar, los oficiales encontraron al joven con visibles manchas de sangre y solicitaron apoyo médico.

Con cámaras ubicaron a los atacantes

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas lo diagnosticaron sin signos vitales a causa de una herida por proyectil en el costado izquierdo del cuerpo. El área fue acordonada mientras se iniciaban las primeras indagatorias.

De acuerdo con el seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de videovigilancia, se identificó que los probables responsables huyeron, dos de ellos a bordo de una motocicleta y otro a pie. Mediante un cerco virtual, los oficiales lograron ubicarlos en la colonia Santa Anita, en el cruce de Emiliano Zapata y avenida del Recreo, donde fueron interceptados.

Tras una revisión preventiva, les aseguraron un arma de fuego corta con cargador y un cartucho útil, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en un comunicado.

Fueron identificados

Los cinco hombres identificados como Ulises “N”, de 19 años, alias “El Mojo”; Víctor Alexis “N”, de 26; Erick “N”, de 28; José Luis “N”, de 31; y José Luis “N”, de 58 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con la investigación correspondiente.

