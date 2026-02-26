Frentes políticos / 26 de febrero de 2026

1. Desprotegidos. El pulso del país volvió a abrir un frente incómodo, el fuero, un tema que a Palacio Nacional le urge regular. Aunque la Comisión Presidencial decidió no incluir su eliminación en la reforma electoral por “discusión intensa”, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no estar de acuerdo con que exista. De hecho, pidió reconsiderarlo. No es tema menor, sobre todo tras casos como el de Francisco García Cabeza de Vaca, en el que el fuero ha sido escudo político. Si la reforma busca legitimidad y piso parejo, eliminar privilegios sería coherente. Ahora la Comisión tiene la palabra. ¿Se atreverán a tocar el blindaje histórico del poder?

2. Análisis al vuelo. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum ya empezó a generar eco en el INE. Los consejeros Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas reconocen aciertos, como el voto diferenciado que “empodera al elector”, listas desbloqueadas, fiscalización en tiempo real y eliminación del efectivo en campañas. Castillo advierte que eliminar la representación proporcional en el Senado agravaría la sobrerrepresentación; Espadas cuestiona reducir la Cámara alta a 96 escaños y el recorte presupuestal de 25 por ciento. El mensaje a Pablo Gómez, Luisa María Alcalde y a la mayoría oficialista es claro: ajustar sí, debilitar no.

3. Golpe certero. La Secretaría de Marina, al mando del almirante Raymundo Morales, volvió a pegarle al crimen organizado. En Durango, donde gobierna Esteban Villegas, desmanteló un laboratorio atribuido al grupo de El Chapo Isidro, con más de 2.4 toneladas de metanfetamina y miles de litros de precursores. El impacto económico supera los 4 mmdp. Reactores, químicos y logística fueron inhabilitados. Un operativo con inteligencia aérea y precisión táctica. La Marina confirma que la cobertura marítima y territorial no se queda en promesa, se traduce en sistemas criminales debilitados y droga que no llegará a las calles.

4. Consulta extendida. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, volvió a mover la fecha. Por segunda ocasión, la consulta del Plan General de Desarrollo 2025-2045 se amplía, ahora hasta el 10 de abril, con el argumento de garantizar mayor participación. Más de 200 mil propuestas, 650 actividades y consultas en pueblos originarios, escuelas y plataformas digitales respaldan la decisión. Sin embargo, el documento arrastra retraso desde 2023, cuando fue retirado en la administración anterior. La apuesta es construir consenso antes que imponer tiempos. ¿Esta vez el calendario sí se cumplirá?

5. Tormenta atrás. Claudia Sheinbaum aseguró que “está tranquila toda la República”. Tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera, El Mencho, y el fin de los bloqueos, la Presidenta aseguró que la coordinación con el gobernador Pablo Lemus fue permanente y efectiva. Más de 2 mil 500 elementos federales reforzaron la seguridad, se retiraron vehículos incendiados y las clases se normalizaron en la zona metropolitana de Guadalajara. No queda lugar a dudas. El Estado actuó, contuvo y estabilizó. Después del golpe vino el control. El desafío será sostener la calma y evitar que la violencia busque reacomodo. Atentos.