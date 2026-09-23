Muere motociclista tras ser impactado por pipa en Iztapalapa

Un hombre de aproximadamente 38 años murió este miércoles luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera impactada por una pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre la calzada General Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

El percance ocurrió a la altura de la calle Luis T. Navarro, en la colonia Santa Martha Acatitla, donde el motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica y resultó con lesiones de gravedad.

Al sitio acudieron elementos de emergencia y la patrulla MX-080-D6, así como personal del CRUM a bordo de la unidad Vector 6, quienes realizaron la valoración del hombre.

Los paramédicos determinaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que se estableció como diagnóstico preliminar la ausencia de signos vitales, con etiología por determinar y probable atropellamiento con datos de trauma.

La pipa de Pemex permaneció en el lugar del accidente, mientras personal de campo acordonó la zona y cubrió el cuerpo con una sábana blanca.

Las autoridades notificaron a la Coordinación Territorial correspondiente para iniciar la carpeta de investigación. Asimismo, se solicitó la intervención de Servicios Periciales, cuyo personal acudió para realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios necesarios para esclarecer cómo ocurrió el accidente.