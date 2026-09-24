Difieren, otra vez, audiencia contra imputados por colapso de la Línea 12

Por segunda ocasión fue diferida la audiencia inicial contra ocho imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, que dejó 26 personas fallecidas y decenas de lesionados.

Durante la audiencia celebrada este jueves, en las salas orales de Doctor Lavista, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) presentó la imputación contra los exfuncionarios señalados por su presunta responsabilidad en los hechos.

Entre los imputados se encuentra Enrique Horcasitas, quien se desempeñó como director del Proyecto Metro, durante la construcción de la Línea 12.

Foto: Especial

Sin embargo, uno de los imputados presentó una nueva defensa legal, los abogados argumentaron ante el juez de Control que no se les había dado traslado de la carpeta de investigación, por lo que solicitaron aplazar la audiencia a fin de contar con acceso a los elementos de la investigación.

Ante esta situación, el juzgador determinó diferir nuevamente la audiencia inicial correspondiente a esta nueva imputación.

El acto judicial fue reprogramado para el próximo 26 de noviembre, fecha en la que se prevé que continúe el proceso contra los ocho imputados por el colapso ocurrido en el tramo elevado de la Línea 12.

El 3 de mayo de 2021, alrededor de las 22:22 horas, un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México colapsó cuando un tren circulaba entre las estaciones Olivos y Tezonco, en la alcaldía Tláhuac.

Foto: Especial

El desplome provocó que dos vagones del tren cayeran junto con la estructura, el saldo fue de 26 personas fallecidas y más de 100 lesionadas.

Tras el accidente, autoridades capitalinas iniciaron investigaciones para determinar las causas del colapso y establecer posibles responsabilidades. Los peritajes realizados posteriormente señalaron fallas estructurales, deficiencias relacionadas con la construcción y el mantenimiento de la infraestructura.

El caso derivó en procesos penales contra diversos exfuncionarios y particulares, entre los señalados se encuentra Enrique Horcasitas.