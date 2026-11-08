Janecarlo Lozano destaca reducción de delitos y obras públicas en su segundo informe en GAM

Ante más de 100 mil personas reunidas en la Calzada de Guadalupe, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó una reducción de 28 por ciento en delitos de alto impacto y de 75 por ciento en homicidios, así como inversiones en infraestructura urbana y programas sociales.

Acompañado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y representantes de Morena, legisladores y autoridades capitalinas, el edil expuso los principales resultados de dos años de administración en materia de seguridad, servicios urbanos, educación y bienestar.

En materia de seguridad, informó que la alcaldía cuenta con un Centro de Inteligencia, 4 mil 500 cámaras de vigilancia, mil 500 tótems de seguridad y 112 nuevas patrullas para fortalecer las labores de prevención y atención de emergencias.

También destacó la creación de la Policía Violeta, especializada en atender a mujeres víctimas de violencia, y Fuerza Centinela, integrada por ocho drones que transmiten imágenes en tiempo real para apoyar las labores de vigilancia.

En infraestructura, Lozano señaló que se construyeron más de 300 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, además de cuatro EDENES, espacios destinados al deporte, la recreación y la convivencia familiar.

Asimismo, indicó que se destinaron 300 millones de pesos al programa La Calle es Nuestra, enfocado en trabajos de repavimentación y bacheo. A estas acciones se sumó la adquisición de 100 vehículos y maquinaria pesada para ampliar la capacidad de atención de los servicios urbanos.

En materia social, destacó el programa Mujeres con Raíz, que representa una inversión de 144 millones de pesos para beneficiar a 36 mil mujeres mediante apoyos económicos. También anunció el primer Centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer, donde se ofrecerán servicios médicos, asesoría legal, lavandería, cocina y talleres gratuitos.

En educación, reportó la entrega de 130 mil uniformes deportivos en 450 escuelas públicas, como parte del programa Me Late Mi Uniforme, destinado a apoyar la economía de las familias de la demarcación.

Durante el acto, Clara Brugada reconoció el trabajo coordinado con la alcaldía y llamó a mantener las acciones para transformar las colonias y comunidades de Gustavo A. Madero.

Por su parte, Lozano reconoció el respaldo de la mandataria capitalina y señaló que los resultados de su administración forman parte del proyecto de transformación impulsado en la Ciudad de México.

Con este balance, el alcalde refrendó el compromiso de continuar con las acciones de seguridad, obra pública y programas sociales en beneficio de los habitantes de la demarcación.