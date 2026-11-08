Bomberos rescatan a un águila atrapada en azotea de vivienda en Iztacalco

Un águila fue rescatada ilesa este domingo por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El ave se encontraba entre dos tinacos de una vivienda ubicada en la colonia Cuchilla Pantitlán en la alcaldía Iztacalco.

Los vulcanos la rescataron viva e ilesa y la entregarían a las autoridades correspondientes para su manejo.

"Acudimos a la colonia Cuchilla Pantitlán, en Iztacalco, para realizar el rescate de un ave que se encontraba entre dos tinacos. Siendo rescatada viva e ilesa", informaron los bomberos.

El avistamiento de aves rapaces en la zona metropolitana del Valle de México responde a las rutas migratorias de diversas especies y a la presencia de áreas verdes o crestas urbanas que utilizan para la caza de pequeñas presas o descanso.

Cuando ejemplares como águilas o gavilanes caen en espacios reducidos dentro de predios particulares (patios, tragaluces o zonas de infraestructura como tinacos), los reglamentos de protección animal estipulan que los cuerpos de emergencia deben priorizar la contención física sin el uso de sedantes, resguardando la integridad anatómica de las alas y garras previo a su evaluación médica por especialistas en biología o veterinaria.