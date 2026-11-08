Lourdes Paz entrega cuarta alberca rehabilitada en Iztacalco con inversión de 20 millones de pesos

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, entregó la rehabilitación integral de la Alberca Semiolímpica San Pedro, obra que requirió una inversión de 20 millones de pesos y beneficiará a más de mil usuarios que utilizan estas instalaciones deportivas.

Los trabajos incluyeron la renovación de mil 300 metros cuadrados de techumbre, la construcción de una nueva superficie antiderrapante alrededor de la alberca, rehabilitación de rejillas de desagüe y sustitución de ventanales, además de mejoras en la fachada y los muros interiores.

Como parte de la modernización, también se instalaron ocho extractores atmosféricos y cuatro axiales para mejorar la ventilación, así como una nueva membrana de PVC en el área de la alberca, cuatro desnatadores, escaleras, boquillas de aspirado y retorno, drenes de fondo y carriles antiturbulencia de 25 metros.

La intervención contempló la sustitución de 160 metros de tubería, instalación de nuevas bombas hidráulicas y calderas, además de la renovación de luminarias en la alberca, el cuarto de máquinas, baños y vestidores.

En las áreas de servicios se rehabilitaron pisos, muros, regaderas, sanitarios, mingitorios y accesorios hidráulicos. También se adecuó el acceso principal mediante la eliminación de escalones y la incorporación de un sistema hidráulico para facilitar la entrada de personas con discapacidad.

Durante la entrega, Lourdes Paz destacó que la recuperación de espacios deportivos forma parte de una estrategia para mejorar la infraestructura pública y ofrecer instalaciones dignas a las familias de la demarcación.

La alcaldesa señaló que, en menos de dos años, su administración ha entregado cuatro albercas rehabilitadas: la semiolímpica Leandro Valle, la olímpica Magdalena Mixhuca, la semiolímpica Juventino Rosas y ahora la de San Pedro.

Con esta intervención, el gobierno de Iztacalco busca fortalecer los espacios de convivencia y actividad física, así como ampliar las condiciones para la práctica deportiva de sus habitantes.