Haces pedirá licencia como diputado para dedicarse a sus aspiraciones en Tlalpan

Durante su segundo informe de trabajo, el diputado local de Morena, Pedro Haces Lago, anunció que pedirá licencia para dedicarse de lleno al trabajo de territorio en la alcaldía Tlalpan.

"Muchas y muchos saben que me inscribí en el proceso interno de mi partido para ser el próximo coordinador de los comités de la transformación en Tlalpan y hoy frente a ustedes, vecinas y vecinos, quiero anunciarles que tomo la decisión de solicitar licencia a mi cargo como diputado" expresó ante unas dos mil personas que asistieron a su segundo informe.

Detalló que tomó esa decisión para "seguir recorriendo cada calle, cada barrio, cada colonia, cada pueblo originario, cada asentamiento humano y seguir recogiendo esperanza (...) y en política hay que ser congruentes y hay que ser responsables. No podemos buscar un cargo estando en uno, por eso tomo esta decisión. La tomo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad".

Y aseveró que esperará los resultados del proceso al interior de Morena: "seremos muy respetuosos" aseveró.

Entre los invitados estaba el campeón de boxeo Julio César Chávez, así como presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; presidente del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, el presidente de Morena en la capital, Paulo García así como la coordinadora de la bancada de Morena en el congreso local, Xóchitl Bravo.

En el informe al que también acudió el padre del diputado local, el diputado federal Pedro Haces Lago y su esposa, el legislador local comentó "preguntar, ¿Ustedes creen que lo que hemos hecho por Tlalpan es suficiente? Porque para mí no lo es, no es suficiente. Y por eso lo digo fuerte y claro: Tlapan es el que más atención y más oportunidades merece. Merecen que sus problemas se atiendan y que la palabra se cumpla. Porque Tlalpan no es cualquier lugar Tlalpan es mucho pueblo. ¡Que viva Tlalpan!".

En el evento al que asistió Fernando Zárate, Titular de Acceso y Abasto de Insumos para la Salud, así como Tomás Pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana, el diputado Haces Lago afirmó que "La gente de Tlalpan está hasta la madre de promesas, ¿Si o no? Algo que tengo muy claro es que como diputado, no solamente representamos a los que votaron por nosotros, representamos a todas y a todos y soy un fiel creyente de que Tlalpan hay que reconciliarla".

En ese sentido habló de que es fundamental reconciliar a todos los grupos sociales "sin importar de dónde vengamos (...) tengo una responsabilidad moral, familiar, y personal. Como saben, soy de aquí, de aquí son mis bisabuelos lo digo siempre con mucho orgullo, amo Tlalpan, amo su diversidad, amo sus pueblos, amo sus barrios, sus colonias y a su gente. Aquí nací, aquí crecí y aquí quiero vivir toda mi vida".

Se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeció el apoyo que ha recibido de ella y habló de que su responsabilidad es "seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación, de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaon Pardo (...) le mando un fuerte abrazo y les pido un fuerte aplauso a todos todos".

Habló de la jefa de gobierno, Clara Brugada y la labor que realiza en la ciudad. Así lo hizo en el evento al que también asistieron el coordinador de la bancada del PVEM en el congreso local, Manuel Talayero, así como la diputada de la misma bancada Elvia Estrada, al igual que el diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román y su hijo el diputado local de Morena, Víctor Hugo Lobo Rodríguez.