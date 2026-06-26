Abarrotan Campo Marte para conseguir tarjeta MI conmemorativa del Mundial

Ante la alta demanda de la Tarjeta de Movilidad Integrada Conmemorativa del Mundial 2026, que se ha convertido en objeto de deseo de usuarios del transpuesto público y de coleccionistas, este viernes la venta del plástico conmemorativo regresó solo por un día.

La primera edición se agotó en cuestión de días, este viernes únicamente se venderán dos mil unidades, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi). Ante ello, en inmediaciones del Campo Marte se registran largas filas.

Desde las siete de la mañana comenzaron a llegar los primeros compradores al Casino Campo Marte, en el Centro Cultural del Bosque, donde la Secretaría de Movilidad programó la venta extraordinaria, que iniciará a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

El plástico, considerado ya uno de los artículos conmemorativos más buscados de la Copa del Mundo, rinde homenaje a la cultura e identidad de la Ciudad de México.

Usuarios del Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, RTP y Ecobici trataron de conseguir una de estas tarjetas en taquillas y máquinas expendedoras, pero sin suerte.

Ante esa demanda, la Semovi organizó esta venta única, personal de la dependencia informó que únicamente se permite adquirir una tarjeta por persona.

Para evitar compras repetidas, desde el mediodía inició el reparto de pulseras foliadas entre quienes ya se encontraban formados.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Alrededor de las 15:00 horas ya se habían entregado alrededor de 400 brazaletes.

La primera en la fila fue María de Lourdes, vecina de Cuautitlán Izcalli, quien llegó desde las siete de la mañana después de buscar sin éxito la tarjeta en diversas estaciones del los sistemas de transporte de la Red de Movilidad Integrada.

Busqué en todas las estaciones del Metro, en el Cablebús y en el Tren Ligero y nada”, dijo en entrevista, mientras esperaba el inicio de la venta.

También acudió Shedani, originaria de Nezahualcóyotl, quien celebró que las autoridades realizaran esta jornada especial.

Es bueno, aunque solo se puede comprar una por persona”, comentó.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Como atractivo adicional, las tarjetas adquiridas durante esta jornada podrán ser firmadas por el ilustrador Kevin Cuevas, mejor conocido como Kev Cuev, creador de la imagen conmemorativa.

El eje principal del diseño es la Coatlicue, deidad mexica de la vida y la fertilidad.

Su falda está integrada por la Red de Movilidad de la ciudad en forma de serpientes, mientras que también aparecen referencias al Juego de Pelota, el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes, además de flores, un ajolote color rosa, con un penacho, símbolo de la ciudad para el Mundial.

Stickers para “tarjeta fake”

La alta demanda también ha dado pie a la venta de imitaciones. En las inmediaciones de algunas estaciones del Metro comenzaron a ofrecerse stickers para adherirlos sobre tarjetas convencionales y hacerlas parecer una edición especial.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Aunque no se trata de tarjetas falsas, sino de calcomanías similares a las que suelen venderse con imágenes de superhéroes o equipos de futbol, la diferencia con el diseño original resulta evidente.

En una de las versiones apócrifas, por ejemplo, el Ángel de la Independencia aparece con la pierna derecha levantada, simulando que patea un balón, detalle que no existe en la ilustración oficial.

La Tarjeta MI Conmemorativa del Mundial 2026 tiene un costo de 20 pesos: 15 pesos por el plástico y una recarga inicial obligatoria de 5 pesos. El pago es únicamente en efectivo.