Crisis hídrica en el Valle de México: Se pierde en fugas el agua que se trae del exterior

Además de la crisis por el estrés hídrico que enfrenta la cuenca del Valle de México —la región con mayor riesgo del país—, cerca de 50% del agua potable que se trae desde fuentes externas, a través del Sistema Lerma-Cutzamala, se pierde en fugas, alertan expertos.

Piedad Gómez, coordinadora de proyectos de la organización Agua Capital, puntualizó que “estamos trayendo más o menos 40% del agua de fuentes externas que es el sistema Lerma Cutzamala, que viene desde Michoacán (...) y justo el agua que se pierde —en el Valle de México— en fugas está estimado entre 40 y 50%: quiere decir que toda el agua que estamos trayendo de fuentes externas, le estamos perdiendo en fugas”.

Así lo expuso en la conferencia de especialistas El agua del mañana: regulación, digitalización y capital estratégico, que dieron con motivo de la convención Aquatech Mexico 2026, que tendrá lugar del 1 al 3 de septiembre próximos.

Especialistas afirman que se para atender esas grandes necesidades en materia de agua se requiere una inversión de 97 mil millones de pesos adicionales. Archivo

Gómez detalló que una de las estrategias que ha permitido combatir las fugas es la sectorización, es decir, la división de la red de agua potable en cientos de zonas pequeñas, controladas mediante válvulas e instrumentos de medición.

Y con los instrumentos de medición se registran flujos de agua y niveles de presión, y así se detectan las fugas ocultas con mayor rapidez.

Zona roja

El otro gran tema que requiere atención es que “el Valle de México es la región con más estrés hídrico del país” y es fundamental poner atención en la estrategia para regenerar esa cuenca.

La especialista detalló que la estrategia local de Bosque de Agua, que consiste en proteger los bosques, combatir la tala y restaurar los suelos para garantizar la filtración de agua hacia el acuífero.

Es muy buen proyecto que nos ayuda a lograr en el largo plazo esta seguridad hídrica que necesitamos (…), pues 60 por ciento del agua que consume esta ciudad proviene de los acuíferos”.

Y detalló que en el documento Perspectivas del Agua en el Valle de México, que se elaboró junto con Agua Capital, se propone un plan a 15 años “para atender esas grandes necesidades en materia de agua y requiere una inversión de 97 mil millones de pesos adicionales a lo que se invierte de manera natural” en Segiagua.

Urgen atención integral

En cuanto a las lluvias intensas de este año y las inundaciones en la Ciudad de México, Gómez expuso que “es un tema muy complejo, no es algo que con jardines de lluvia —que absorben el agua— se va a solucionar todo el problema, tenemos que pensarlo de manera mucho más integral, por ejemplo hay que cuidar los bosques —evitar la tala— para que la lluvia no escurra hacia la cuenca baja cuando hay lluvias intensas, e invertir en infraestructura (...) pues la que tenemos no estaba diseñada para soportar lo que llovió”.

En marzo pasado Excélsior publicó que México está entre los 30 países del mundo con mayor riesgo hídrico, de acuerdo al ranking del Instituto de Recursos Mundiales, junto con países como Siria y Marruecos.

En ese sentido, ayer Paola Félix, Coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales y Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional del Agua, destacó la importancia de cuidar el uso del agua en particular en el sector agrícola que consume “76% del agua en el país, mientras la industria y ganadería usan 9% y el uso público y urbano, es el 15 por ciento”.