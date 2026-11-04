Metro Línea B: Suspensión podría durar todo el día; hay un detenido por incendio

El tramo Oceanía a Ciudad Azteca de la Línea B del Metro está fuera de servicio debido a un incendio de basura que afectó instalaciones eléctricas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Las estaciones Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Muzquiz, Río de los Remedios, Impulsora, Nezahualcóyotl y Villa de Aragón están fuera de servicio.

Metro Línea B sin servicio completo Especial

Mientras que en el tramo Oceanía, Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón y Villa de Aragón se ofrece servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.Sólo en el tramo Buenavista a Oceanía se ofrece servicio con trenes.

El director del STC, Adrián Rubalcava, informó que la suspensión del servicio podría alargarse durante toda la jornada de este miércoles.

El incendio de basura entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía fue presuntamente originado por personas en situación de calle, una de los cuales fue detenido por la Policía.

El fuego afectó cableado eléctrico por lo que se deben realizar varios empalmes, indicó Rubalcava en sus redes sociales.

“Las reparaciones podrían extenderse durante toda la jornada de servicio de hoy. Personal del @MetroCDMX ya trabaja en la zona y haremos todo lo posible para agilizar las labores y restablecer el servicio”, indicó.

El director del STC difundió imágenes de las afectaciones en la infraestructura del Metro.

Cientos de usuarios, principalmente procedentes del Estado de México, padecieron la suspensión del servicio del Metro y la búsqueda de transporte alterno.