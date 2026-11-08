Lluvia y época de reproducción disparan aparición de colmenas en viviendas

La época de reproducción y las lluvias torrenciales y muy puntuales registradas en la Ciudad de México han detonado la aparición de colmenas o enjambres de avispas y abejas en las viviendas de la capital.

Del 1 de enero al 30 de septiembre, el Heroico Cuerpo de Bomberos ha reportado 2 mil 160 servicios de retiro de colmenas o enjambres de estos insectos.

Tan sólo entre el 18 y 19 de octubre, los vulcanos retiraron al menos 12 colmenas o enjambres en viviendas ubicadas en alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan.

Los insectos han sido retirados de ventanas, marquesinas, muros, pisos, láminas, árboles, postes y hasta en el área de llantas de vehículos estacionados.

Blanca Estela Montiel, ingeniera agrónoma, indicó que, en el caso de las avispas, desde mayo y hasta noviembre es temporada de reproducción y anidación, por lo que se incrementa el ajetreo de esta especie que busca sitios para realizar estos procesos.

Esto empieza desde el mes de mayo y termina hasta mediados de noviembre (…) en octubre estamos en periodo de reproducción, anidación y todo esto, pues sí, todo este merequetengue puede estar proyectando, aumentando, los reportes.”

En el caso de las abejas, la especialista indicó que sí están padeciendo por las lluvias torrenciales y puntuales que en los últimos años están cayendo en la capital.

La especialista, quien impulsa el proyecto Huerto Hoja de instalación de jardines para polinizadores, señaló que es probable que las abejas estén siendo orilladas a buscar sitios donde el agua no afecte sus nidos, o que las lluvias repentinas ocurran cuando un enjambre se está desplazando y las obligue a buscar refugio temporal en cualquier infraestructura que les ofrezca seguridad.

“Las lluvias que han caído ahorita en la Ciudad de México, tal vez las han obligado también a que improvisen panales, o sea, vienen, comen y van de un trayecto al otro y donde les agarra el agua es ahí donde van a ser como una pequeña estancia”, apuntó.

Si varias abejas van de la Magdalena Contreras a la salida de Puebla y les agarra una lluvia, obviamente van a intentar refugiarse en todos estos tapancos, en las cornisas de los balcones, en los techitos, en bodegones, porque la lluvia ha durado más tiempo y no les ha dado chance de moverse o de reubicarse a donde iban a ir. Si ese es su paso, si ese es su paso de pastoreo, obviamente la lluvia afectó esto y tuvieron que improvisar algún lugar, algún hogar mientras que les diera chance con la lluvia.”

El reporte de colmenas debe realizarse directamente ante Protección Civil o Bomberos. Especial

En caso de detectar un enjambre o una colmena, las autoridades recomendaron mantener la calma y alejarse con lentitud y sin hacer movimientos bruscos.

Asimismo, se aconseja proteger a niños, personas mayores o mascotas y evitar que se acerquen al panal, además de cerrar puertas y ventanas, evitar intentar retirar el enjambre o colmena y nunca molestar a estos insectos.

El reporte debe realizarse directamente ante Protección Civil o Bomberos, quienes están capacitados para retirar y reubicar las colonias.

¿QUÉ HACER ANTE UN CASO?