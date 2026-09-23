Al ritmo del sonidero, mercados de Sonora y Jamaica celebran 69 aniversario

Este miércoles, los mercados más icónicos de la Ciudad de México cumplieron años. Se trata del Mercado de Sonora y el Mercado de Jamaica, ambos llegan a los 69 años de historia y lo celebraron al más puro estilo chilango con sonidero, garnachas y con mucha comida.

Desde temprana hora de este miércoles, los locatarios y visitantes de estos mercados realizaron diferentes actividades. La fiesta más grande se vivió en el mercado de Jamaica, donde el baile y la comida se hicieron presentes.

Foto: Especial

El sitio fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes brindaron atención oportuna a los visitantes de este icónico mercado. Por supuesto, las flores no pudieron faltar en el festejo, ya que los adornos se hicieron presentes también durante los festejos.

El Mercado de Jamaica es uno de los más tradicionales de la capital de la República, donde el comercio y las flores se convirtieron en una forma de vida, vendedores y clientes comparten espacio todos los días. En él se ofertan más de cinco mil variedades de flores que llegan a todos los sitios de la Ciudad de México.