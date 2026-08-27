Brugada entregará las llaves de la Ciudad de México a Angela Davis

“Hoy decimos alto y claro que el movimiento feminista es imparable”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada al adelantar que está tarde entregará las llaves de la Ciudad a la activista Angela Davis.

Asimismo, afirmo que “no daremos ni un paso atrás y quedaremos 1000 pasos hacia adelante por los derechos de la mujer. Asimismo, explicó que este reconocimiento es para destacar la labor de la activista en favor de las mujeres.

Durante la entrega de recursos del programa Capital Semilla, la mandataria capitalina destacó la lucha de Angela contra el racismo, la discriminación, el colonialismo, la violencia y por la libertad de los derechos de las mujeres.

“Es una gran, gran mujer que hoy está en la Ciudad de México. Esta tarde tendré el honor de reunirme con ella y entregarle las llaves de la Ciudad de México”, expresó.

Aseguró que este reconocimiento será un símbolo en la cual se acogerá la activista como parte de la capital. También es un mensaje en el que se señala que en la ciudad también se defienden los derechos de las mujeres.

“Angela nos ha enseñado que ninguna mujer será libre mientras otras sigan atadas a la violencia a la pobreza o a la desigualdad”, reiteró Brigada Molina.

La calificó como una inspiración para el resto de mujeres en un mundo en el que soplan vientos en retroceso y existen personas que buscan encerrar a las mujeres entre cuatro paredes.