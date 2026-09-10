Fotos: Familia rinde homenaje a la heroica abuelita Alicia Matías

En una emotiva ceremonia, celebrada en el punto exacto donde trabajaba, familiares y amigos rindieron homenaje a Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína.

En punto de las 14:20 horas inició la ceremonia religiosa a un costado de la calzada Ignacio Zaragoza, donde Alicia laboraba todos los días y donde dio su vida para proteger la de su nieta, Yazlyn Azulet.

En ese sentido, Cynthia Yasmine Carrillo, hija de Alicia aseguró que el último año ha sido muy complicado para su familia tras la pérdida de su madre y la recuperación de Yazlyn.

“Es algo muy fuerte, algo que duele. Algo que literalmente estamos pasando día con día”, refirió.

Sobre la recuperación de su hija aseguró que ha salido adelante y, considera, que es una niña muy fuerte, “gracias a Dios bien, muy fuerte, muy alegre, por ella yo sigo adelante”.

Por otro lado, comentó que no han tenido alguna información sobre un posible acuerdo reparatorio. Sin embargo, las autoridades ya se pusieron en contacto con la familia.