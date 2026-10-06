Retiran 100 toneladas de cableado en desuso en Coyoacán

La Alcaldía Coyoacán alcanzó un hito histórico en materia de ordenamiento urbano al concretar el retiro de 100 toneladas de cableado telefónico y de datos en desuso, anunció el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

Con esta cifra, la demarcación se posiciona como la primera en la Ciudad de México en lograr dicho volumen de desecho de infraestructura obsoleta, como resultado de un programa permanente iniciado en mayo de 2022.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que este logro es fruto del trabajo coordinado entre la autoridad local, la ciudadanía y las empresas de telecomunicaciones. El plan de acción, estructurado bajo un esquema de responsabilidad compartida, ha permitido intervenir hasta el momento 522 vialidades distribuidas en 76 colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales.

En presencia de autoridades locales y representantes de la industria, Gutiérrez Aguilar enfatizó que la coordinación de gobierno, empresas y sociedad da buenos resultados.

Un gobierno que planea, se organiza, se coordina, ejecuta y controla, es un gobierno con estrategia. Es prácticamente un trabajo artesanal; por eso era clave la colaboración con las empresas", afirmó.

El programa tuvo sus primeras intervenciones en el Centro Histórico de Coyoacán tras detectar una severa saturación de cables inactivos en postes. Ante los resultados iniciales, la estrategia se extendió al resto de la demarcación mediante un convenio formalizado en junio de 2022 con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Por su parte, Jonathan Evani Flores Simbrón, director general de Planeación del Desarrollo, Gobierno Abierto y Ordenamiento Territorial, precisó que la cifra acumulada equivale a más de 280 kilómetros lineales de infraestructura intervenida, lo que representa un avance sustancial en la recuperación de la imagen urbana y la reducción de riesgos en el espacio público.