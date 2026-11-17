Hoy martes se esperan tres marchas y 13 manifestaciones en la Ciudad de México. Los puntos más conflictivos son Reforma, Gobernación, el Centro Histórico, Ciudad Universitaria, Iztapalapa y la zona de CCH Vallejo.

MARCHAS

Sector eléctrico

A las 9:00 horas saldrán de la Estela de Luz rumbo a las oficinas nacionales de la CFE, en Río Ródano. Exigen respeto a sus pensiones, derechos adquiridos y certeza jurídica.

Plantón del SME en Bucareli.

Para evitar Reforma pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Mariano Escobedo e Insurgentes.

Colectivo Nuestra América

A las 13:00 horas marcharán de la Facultad de Economía hacia Rectoría, en Ciudad Universitaria, en apoyo a un docente trans no binarie y contra la discriminación. Habrá posibles afectaciones sobre Insurgentes Sur. Como alternativas están Avenida Universidad, Eje 10 Sur, Periférico Sur y Avenida del Imán.

Unión General de Trabajadores de México

A las 16:30 horas partirán de Fray Servando 77 rumbo al Zócalo. Exigen basificación, aumento salarial y cumplimiento de laudos laborales.

Para rodear el recorrido pueden utilizarse Eje 3 Sur, Calzada de Tlalpan, José María Izazaga, Circunvalación y Eje Central.

MANIFESTACIONES

Colectivo Hasta Encontrarles

Desde temprano se reunirán en Metro Chabacano para salir hacia Lagunas de Zempoala y Huitzilac, donde realizarán una jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

En la zona pueden utilizarse Viaducto, Calzada de Tlalpan y Eje 3 Sur.

Trabajadores y jubilados del IMSS

La Alianza Nacional de jubilados, !Mi pensión es ganada! se manifiestan frente al instituto para devolver al pueblo lo robado INDEP. Cuartoscuro

A las 8:30 horas estarán frente al Senado, sobre Reforma. Exigen democracia sindical, respeto a la autonomía de los trabajadores y diálogo con autoridades.

Como alternativas están Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Insurgentes y Ribera de San Cosme.

Trabajadores de CENDIS

A las 9:00 horas protestarán frente a Gobernación, en Abraham González 48. Piden reconocimiento laboral, mejores salarios y estabilidad en el empleo.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Reforma, Insurgentes y Bucareli.

Trabajadores del Metro

También a las 9:00 horas estarán frente a Gobernación. Denunciarán falta de refacciones y mantenimiento en el Metro y pedirán la reinstalación de una trabajadora. No se descarta un plantón.

Significado de Pantitlán Gobierno de la CDMX

Como alternativas están Avenida Chapultepec, Reforma, Insurgentes y Bucareli.

Familiares de víctima de feminicidio

A las 9:00 horas estarán frente al Reclusorio Oriente para exigir la pena máxima contra el presunto responsable del feminicidio de una estudiante del IPN.

Para evitar la zona pueden utilizarse Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Bomberos

A las 10:00 horas se concentrarán frente a Gobernación para exigir un presupuesto suficiente para personal operativo y jubilado.

Como alternativas están Avenida Chapultepec, Reforma, Insurgentes y Bucareli.

Comité contra el Plan de Desarrollo

A las 11:00 horas acudirán al Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, para entregar un escrito con sus demandas.

Para evitar el Centro pueden utilizarse Eje Central, Eje 1 Norte, Circunvalación y José María Izazaga.

Jubilados del IPN

A las 11:00 horas estarán frente a la SEP, en Avenida Universidad 1200, Xoco. Exigen el pago de prestaciones pendientes y claridad sobre casos todavía sin resolver.

Como alternativas están División del Norte, Río Churubusco, Avenida México-Coyoacán e Insurgentes Sur.

Familiares de activista preso

A las 11:30 horas estarán frente al Reclusorio Norte para respaldar a un activista detenido durante la marcha del 8 de marzo.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Centenario, Insurgentes Norte, Ticomán y Periférico Oriente.

Padres de familia del CCH Vallejo

A las 13:00 horas se concentrarán en la Puerta 3 del plantel para exigir mayor seguridad tras los hechos violentos registrados la semana pasada.

Habrá posibles afectaciones sobre Avenida de los 100 Metros y Fortuna. Como alternativas están Insurgentes Norte, Montevideo y Eje Central.

Estudiantes de la UAM

A las 13:00 horas habrá un mitin en la Rectoría General de la UAM, sobre Canal de Miramontes. Estudiantes de distintas unidades protestarán para fortalecer su organización y expresar sus demandas.

Como alternativas están Acoxpa, Calzada del Hueso, División del Norte y Periférico Sur.

Colectivos ciclistas

A las 17:00 horas estarán frente a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, en Avenida Universidad 1449, para recordar a víctimas de hechos viales y exigir justicia.

Para evitar la zona pueden utilizarse Insurgentes Sur, Avenida Revolución, Barranca del Muerto y Río Churubusco.

Familiares de detenido por despojo

Durante el día habrá presencia en el Zócalo en rechazo a la vinculación a proceso de un hombre acusado de despojo de un inmueble en República de Cuba.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

CITAS AGENDADAS

Solicitantes de vivienda

A las 10:00 horas acudirán a la Secretaría de Vivienda, en Granjas México, para pedir incorporación a programas de vivienda y regularización de predios.

Como alternativas están Viaducto, Río Churubusco, Añil y Eje 3 Sur.

Comerciantes de la Alameda Central

A las 11:00 horas acudirán a oficinas de Reordenamiento de la Vía Pública, en la colonia Obrera, para pedir que se les permita vender nuevamente en los alrededores de la Alameda.

Como alternativas están Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y Eje 2 Sur.

Vecinos de San Francisco Culhuacán

A las 12:00 horas acudirán a Concertación Política para pedir que la calle 16 de Septiembre quede únicamente para tránsito local, debido a los accidentes que se registran en la zona.

Organización Nueva Generación

A las 14:00 horas acudirán a la Secretaría de Gobierno para solicitar el retiro de sellos de clausura de un predio ubicado en Inglaterra 70, colonia Parque San Andrés.

Para evitar el Zócalo pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Padres de familia del CAM 54

Durante el día acudirán a oficinas de la SEP, en Isabel la Católica, para pedir la salida de una supervisora a quien señalan por presuntos malos tratos hacia menores.

Como alternativas están Eje Central, Fray Servando, José María Izazaga y Bolívar.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

Morat se presenta a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes y Karol G a las 21:00 en el Estadio GNP Seguros, donde se esperan alrededor de 70 mil personas.

En el Auditorio Nacional estará Jerry Rivera a las 20:30 horas y en la Arena México habrá lucha libre a las 19:30.

Además, continúa El Buen Fin en las 16 alcaldías y a las 14:00 horas habrá una ceremonia de encendido del Fuego Nuevo en la zona del Templo Mayor.