Marchas y bloqueos hoy miércoles 7 de octubre; horarios y alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé una jornada con afectaciones a la movilidad este miércoles debido a una marcha, concentraciones, citas con autoridades, rodadas ciclistas, actividades en patines y diversos eventos masivos que se desarrollarán en distintos puntos de la capital.

Las principales movilizaciones se concentrarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Milpa Alta.

Marcha de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”

A las 09:00 horas, integrantes de la organización estudiantil se concentrarán en la Alameda Central para marchar hacia la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma 305.

Los manifestantes exigen un alto al fuego en Gaza, expresan solidaridad con el pueblo palestino y demandan la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Israel.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Chapultepec, Circuito Interior, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier.

Colectiva “Las Tonantzin”

Realizarán actividades a las 10:00 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y posteriormente a las 13:30 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La organización exige justicia en casos de violencia contra las mujeres.

Alternativas viales: Calzada Ignacio Zaragoza, Periférico Oriente, Eje 6 Sur, Doctor Río de la Loza, Avenida Chapultepec.

Familias desalojadas de República de Cuba No. 11

A las 10:00 horas ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Histórico para informar sobre el levantamiento del plantón que mantienen desde 2025 y el avance del proceso de expropiación para vivienda social.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Circunvalación, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier.

Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”

A las 11:00 horas se concentrarán en el Zócalo capitalino para respaldar una solicitud de vivienda presentada por organizaciones indígenas.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Circunvalación, Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier.

Plataforma 4:20

Mantendrá brigadas informativas a partir de las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, además de Gran Canal y Circuito Interior.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Universidad, Eje Central, Río Churubusco, Avenida 608.

Colectivo “El Capitán Ahuizote”

A las 13:00 horas realizará una asamblea en la explanada del CCH Sur para exponer denuncias relacionadas con presuntos casos de acoso docente.

Alternativas viales: Periférico Sur, Insurgentes Sur, Avenida Universidad, Circuito Azteca.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

A las 14:45 horas desarrollará una brigada informativa en la estación Polanco de la Línea 7 del Metro.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Horacio, Moliere.

Protesta Divergente “Palexico”

A las 17:00 horas realizará un mitin frente a la Embajada de Israel, en Lomas de Chapultepec.

Los participantes exigen el cese de hostilidades en Medio Oriente y la ruptura de relaciones diplomáticas con dicho país.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Ejército Nacional, Palmas, Periférico.

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

A las 17:00 horas efectuará una jornada artística frente al Museo Memoria y Tolerancia.

Alternativas viales: Avenida Hidalgo, Balderas, Eje Central, Doctor Río de la Loza.

Vecinos de San Gregorio Atlapulco

Se reunirán a las 10:00 horas para abordar temas relacionados con obras hidráulicas y drenaje en Xochimilco.

Alternativas viales: Prolongación División del Norte, Periférico Sur, Carretera Xochimilco-Oaxtepec.

Consejo Nacional de Motociclistas

A las 11:00 horas acudirán a oficinas de la Secretaría de Movilidad para manifestarse contra restricciones al transporte de pasajeros en motocicletas mediante plataformas digitales.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Cuauhtémoc, Avenida Chapultepec, Monterrey.

Frente Común Lupilla Xiu

Mantendrá una reunión a las 13:00 horas en la Secretaría de Vivienda.

Alternativas viales: Eje 3 Oriente, Río Churubusco, Viaducto Miguel Alemán.

Artesanos Mazahuas de la CDMX

A las 17:00 horas acudirán a la Secretaría de Vivienda para solicitar avances relacionados con un predio en el Centro Histórico.

Alternativas viales: Congreso de la Unión, Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Oriente.

Movimiento Antorchista

A las 18:30 horas sostendrá una reunión relacionada con regularización de predios en Tláhuac.

Alternativas viales: Río Churubusco, Canal de Garay, Avenida Tláhuac.

Rodadas ciclistas

People for Bikes Roma saldrá a las 07:00 horas rumbo al Bosque de Chapultepec.

Libertad en Bici partirá a las 07:45 horas desde Iztapalapa hacia el Centro Histórico.

Galactibikers iniciará recorrido a las 20:15 horas desde Gustavo A. Madero rumbo a Azcapotzalco.

Azcapobike celebrará su tercer aniversario con una rodada nocturna a las 21:00 horas.

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 2 Norte, Avenida de los Insurgentes, Periférico.

Rodada en patines

Unicornixs Rollers realizará un recorrido a las 20:00 horas desde la Alameda Central con destino al Parque México.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Sonora, Nuevo León.

Eventos masivos

Entre los eventos con mayor aforo previstos para este miércoles destacan el concierto de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes, el aniversario de Morena en el Auditorio Nacional, la Expo Manualidades y Navidad en el WTC, Fashion Leader México, el Festival del Terror en Six Flags y la Feria Nacional del Mole en Milpa Alta.

También se desarrollará una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe y continuarán las celebraciones religiosas en Tláhuac.