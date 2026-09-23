Circula un auto por cada 2.5 habitantes; la movilidad se ahoga en la ZMVM

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) enfrenta una crisis de movilidad caracterizada por la congestión crónica y el deterioro ambiental provocados por la circulación de 18.4 millones de vehículos.

El parque vehicular ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas: mientras que en el año 2000 existían 7.18 habitantes por automóvil, para 2021 esta relación se redujo a 2.51 habitantes por vehículo.

“El crecimiento acelerado del parque vehicular en la ZMVM constituye uno de los principales factores que explican la persistencia de los largos desplazamientos, la congestión crónica y el deterioro ambiental. Este fenómeno no responde únicamente a una mayor capacidad económica de la población, sino que está estrechamente vinculado a las deficiencias del transporte público y la expansión urbana dispersa”, alerta el Programa de Ordenación de la ZMVM.

El desglose del parque vehicular señala que el Edomex concentra 9.9 millones de vehículos, seguido por la Ciudad de México con 6.4 millones, Morelos con 1.2 millones e Hidalgo con 707 mil.

“Este crecimiento ha generado una presión constante sobre la infraestructura vial, que opera en condiciones de saturación en múltiples corredores metropolitanos, accesos a la ciudad central y zonas de alta concentración de actividades económicas”, indica.

El fenómeno de las motos despuntó en los últimos años al pasar de una relación de 569 habitantes por unidad en 1997 a sólo 20 habitantes por unidad en 2021.

Para 2025, en el Estado de México estaban registradas un millón 865 mil 806 motocicletas y en la Ciudad de México 822 mil 871.

Mientras la motorización aumenta, la oferta de transporte público no ha crecido al mismo ritmo, lo que deriva en una relación desigual entre modos de traslado.

“En 2021 existían aproximadamente 156 automóviles y motocicletas por cada unidad de transporte público en la ZMVM. Esta desproporción limita la eficiencia del sistema de movilidad y refuerza la dependencia del vehículo particular, especialmente en zonas periféricas donde la cobertura y calidad del transporte público son insuficientes”, señala.

La insuficiencia del transporte público fomenta un círculo vicioso de adquisición de autos, mayor tráfico, menor velocidad y tiempos de viaje más prolongados.

Esta saturación se reflejó a lo largo de todo el Día Mundial sin Auto: a las 08:00 horas se registró una congestión mayor en 16%, a las 09:00 horas el incremento fue de 18%, para las 15:00 horas se ubicó en 11% y a las 18:00 horas en 6%, antes de repuntar por la noche.

Ayer, en el marco de la fecha instaurada en 1994 para promover la movilidad sostenible, la CDMX registró índices de tráfico superiores a los habituales. La mayor saturación fue a las 19:00 horas, cuando fue 20% mayor a la habitual, según la plataforma TomTom.