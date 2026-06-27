Entre brillos, alas y resistencia: voces de una lucha que no se detiene

La marcha LGBT+ no fue solo una marea de colores, sino un mosaico de identidades y relatos de resistencia. Entre quienes tomaron las calles de la Ciudad de México, hubo los que transformaron sus cuerpos en lienzos de expresión, donde el vestuario dejó de ser simple tela para convertirse en un estandarte político y personal.

Entre este mar de gente, las historias de Joshua, Rafaela y Héctor convergen en un mismo punto: la necesidad de visibilidad y el derecho a existir con libertad.

Para Joshua, de 23 años, la creación de su vestuario, inspirado en seres mitológicos y construido con materiales reutilizados por apenas 500 pesos, es un acto de honestidad.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

"Lo más sencillo es lo que más llama la atención", comentó mientras reflexiona sobre la importancia de la comunidad. Aunque celebra el apoyo familiar que ha recibido desde los 12 años, señala una herida interna: la competencia y la enemistad dentro del propio colectivo.

Su mensaje fue claro: "No hay que opacar al otro para subir; hay que brillar juntos". Para él, el prejuicio no solo viene de fuera, sino que persiste en conductas internas que aún juzgan la feminidad o la expresión de género.

Por su parte, Rafaela Figueroa, una mujer trans que ha luchado por sus derechos durante los últimos nueve años, ve en la marcha una oportunidad para validar garantías básicas.

"Simplemente queremos seguir formando parte de este mundo tan diverso", afirmo. Su vestimenta, un elaborado vestido rosa con diamantes, alas de mariposa y un penacho, evocaba la libertad de volar y la belleza de la resistencia. Rafaela recordó los avances tangibles, como la legalización del matrimonio igualitario, que permite hoy el acceso a servicios básicos como el seguro social, algo impensable hace años. Para ella, el camino es claro: la lucha se gana desde la paz y la exigencia de respeto.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

En contraste, la experiencia de Héctor Caballero, un hombre gay cisgénero, reveló una paradoja social inquietante. Héctor confesó que, a menudo, se siente más seguro transitando por las calles y el Metro usando tacones y maquillaje que cuando lo hace con una apariencia masculina convencional.

"He recibido más ofensas, más groserías y más homofobia siendo un hombre varón gay cis que en tacones y pestañas", relató.

Su testimonio subrayó que la homofobia sigue latente y que, aunque las instituciones han ayudado a generar cambios legales, la transformación profunda aún debe comenzar en casa y en el trato cotidiano.

A pesar de sus diferentes trayectorias y experiencias, Joshua, Rafaela y Héctor compartieron con certeza que la lucha es diaria y la visibilidad es su mayor herramienta. Mientras los tres hicieron un llamado a dejar los prejuicios a un lado y a seguir "brillando", la marcha se consolidó no solo como un evento festivo, sino como un recordatorio contundente de que, frente a la violencia y el estigma, la comunidad LGBT+ elige seguir existiendo, exigiendo igualdad y, sobre todo, celebrando su derecho a ser.