Manifestaciones y protestas hoy 4 de noviembre en CDMX

Este miércoles 4 de noviembre hay tres manifestaciones y cuatro citas agendadas en la CDMX. Los puntos más conflictivos estarán en Iztapalapa, el Centro, la Doctores y la zona de Revolución. Por la noche habrá un par de rodadas ciclistas y todavía siguen varias actividades de Día de Muertos.

MANIFESTACIONES

Infancia Sin Barreras

A las 11:00 horas, integrantes del colectivo estarán frente a los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Acudirán en apoyo a una audiencia relacionada con un caso de violencia familiar. Piden que se revise a fondo el expediente y denuncian presuntas irregularidades en la investigación, fabricación de delitos, uso indebido de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso. No se descartan afectaciones a la circulación.

Para evitar la zona pueden utilizarse Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Como en días anteriores, habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre legislación.

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

TRABAJADORES DEL METRO

A las 15:00 horas, integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se concentrarán afuera del Metro Revolución, sobre México-Tenochtitlán y Buenavista. Exigen frenar el hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y lo que consideran desigualdad en las condiciones de trabajo dentro del Metro.

Espino alertó que la próxima semana se reunirá su Consejo General para determinar si es necesario realizar paros de servicio Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

No se descartan afectaciones viales durante la protesta.

Para rodear la zona pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte, Eje 1 Norte o Guerrero.

CITAS AGENDADAS

Padres de familia del Jardín de Niños Hermenegildo Galeana

A las 9:00 horas acudirán al plantel, ubicado en Santa Martha Acatitla Sur, para pedir mayor seguridad tanto dentro como fuera de la escuela. Si hay complicaciones en la zona pueden utilizarse Calzada Ignacio Zaragoza, República Federal o vialidades locales de Santa Martha.

Colectivo Popular Che Guevara

A las 11:00 horas acudirán a la Secretaría de Vivienda, en Canela 660, colonia Granjas México. Pedirán la construcción de viviendas para integrantes de su organización. Como alternativas están Viaducto Río de la Piedad, Río Churubusco, Añil y Eje 3 Sur.

Colectivo Esperanza de Vida

A las 17:30 horas estarán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en Niños Héroes 102, colonia Doctores. Exigen que la búsqueda de personas desaparecidas sea inmediata, exhaustiva y sin trabas burocráticas, especialmente cuando se trata de menores. También piden trato digno, acompañamiento a las familias y protocolos con perspectiva de derechos humanos.

Para evitar la zona pueden utilizarse Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central o Fray Servando.

Unidad Nacional Independiente en Resistencia

Durante el día acudirán a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, en Río Pánuco 10. Pedirán la presentación con vida de personas desaparecidas, justicia para compañeros asesinados y la liberación de quienes consideran presos políticos o encarcelados injustamente.

Como alternativas pueden utilizarse Circuito Interior, Mariano Escobedo, Insurgentes o Paseo de la Reforma.

RODADAS

Por la noche, a las 20:45 horas, Team Taquitos saldrá desde la Torre del Caballito. El destino todavía no está definido, por lo que habrá que estar atentos al recorrido que tome el contingente.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

La Mega Catrina Darío Luna

En el Zócalo continúa la Ofrenda Monumental y las ofrendas comunitarias, mientras que sobre Reforma siguen los Alebrijes Monumentales y, desde las 19:00 horas, las Esculturas Luminosas de Día de Muertos entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones.

En Six Flags continúa el Festival del Terror, mientras que en el WTC comienza la Expo Dental AMIC Inter 2026, que se extenderá hasta el 8 de noviembre.