Manifestaciones hoy en CDMX: Al menos 8 afectarán vialidades

Esta mitad de semana una vez más se esperan lluvias fuertes y en materia de vialidad la SSC de la Ciudad de México prevé ocho manifestaciones, cuatro citas agendadas y tres rodadas ciclistas, además de cuatro eventos de esparcimiento.

MANIFESTACIONES

COLECTIVO “MEXICANOS VS NARCOESTADO”

Madres del Colectivo Solecito Foto: Cuartoscuro

8:00 horas. Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc. El colectivo estará en Plaza de la República, colonia Tabacalera, donde colocará una manta para exigir al Gobierno de México romper lo que señala como un presunto pacto político-criminal con el crimen organizado.

Alternativas viales: avenida de los Insurgentes, Ribera de San Cosme, Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma.

COLECTIVO “HOY SOMOS TODOS POR MIGUEL”

10:00 horas. Juzgados Penales de la CDMX, colonia Doctores. El colectivo acudirá a Dr. Lavista 114 por la audiencia inicial relacionada con el caso en el que dos fotoperiodistas perdieron la vida tras la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el festival Axe Ceremonia del 5 de abril de 2025. La SSC señala que podrían sumarse otras organizaciones y presentarse afectaciones viales durante sus actividades.

Los jóvenes perdieron la vida en abril de 2025 dentro del Parque Bicentenario tras caerles una estructura decorativa Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Opciones viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Chapultepec, José María Vértiz y Eje 2A Sur.

COLECTIVA “MINERVA”

10:30 horas. Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa. La colectiva se concentrará en avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo, para exigir justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual, además de pedir que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley. Podrían sumarse otras colectivas feministas.

Alternativas viales: Eje 6 Sur, Periférico Oriente, Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac.

PLATAFORMA 4:20

12:00 horas. Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Este grupo realizará una jornada itinerante para recolectar firmas y difundir información sobre derechos cannábicos, además de impartir talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación. Tendrá presencia en tres puntos: Monumento a la Madre, Insurgentes y Villalongín; División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente; y Gran Canal y Circuito Interior, en la colonia 20 de Noviembre.

Colectivos cannabicos Cuartoscuro

Vías alternas: para la zona del Monumento a la Madre, Circuito Interior y Eje 1 Norte; en Narvarte, avenida Universidad, Xola y Eje Central; y para Gran Canal, Eduardo Molina y Congreso de la Unión.

COMUNIDAD ORGANIZADA DE LICENCIATURA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL IPN

13:00 horas. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Santo Tomás. Los estudiantes realizarán una asamblea general en la unidad del IPN ubicada en Prolongación de Carpio y Plan de Ayala para informar sobre las acciones que seguirán en defensa de su pliego petitorio. Piden mejoras estructurales, aumento presupuestal, transparencia, destitución de funcionarios y cero represalias contra estudiantes en paro. La SSC no descarta brigadeos informativos en los alrededores ni afectaciones viales.

Estudiantes del IPN Foto: Cuartoscuro

Opciones viales: Circuito Interior, Marina Nacional, Ribera de San Cosme y avenida de los Insurgentes.

COLECTIVA “AUTOGESTIÓN FEMINISTA”

14:00 horas. Metro Bellas Artes, Centro Histórico. La colectiva se instalará en la salida francesa de la estación Bellas Artes, en Ángela Peralta y avenida Hidalgo, para recolectar firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir asistencia para una muerte digna a pacientes con enfermedades avanzadas o incurables.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas y José María Izazaga.

ALIANZA PARA LA DEFENSA DE LA PENSIÓN Y EL PATRIMONIO

Durante el día. Tribunal de Disciplina Judicial, Álvaro Obregón. Pensionados y jubilados se concentrarán en avenida Insurgentes Sur 2417, colonia San Ángel, para exigir cambios al segundo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional. Buscan frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones, proteger derechos adquiridos y que las pensiones regresen a sus montos originales. Se prevé la participación de distintas organizaciones y no se descarta la llegada de autobuses ni afectaciones viales.

Alternativas viales: avenida Revolución, Periférico Sur, avenida Universidad y Eje 10 Sur.

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL

Durante el día. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez. Como parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, el movimiento instalará mesas para recolectar firmas en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya, en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

La Alianza Nacional de jubilados, !Mi pensión es ganada! se manifiestan frente al instituto para devolver al pueblo lo robado INDEP. Cuartoscuro

Alternativas viales: avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur.

*CITAS AGENDADAS*

Frente Popular Francisco Villa Independiente

8:30 horas | Secretaría de Gobierno, Centro Histórico. Integrantes de esta organización acudirán a Plaza de la Constitución número 1 para exigir agua, drenaje y la regularización de un predio ubicado en la calle Mafafa, colonia El Manto, en Iztapalapa.

Vías alternas: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

VECINOS DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS

17:00 horas. Alcaldía Benito Juárez. Los vecinos acudirán a la sede de la alcaldía, en Municipio Libre 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, para manifestarse contra la operación de un crematorio de mascotas ubicado en avenida Patriotismo 311, pues aseguran que podría poner en riesgo su salud y el medio ambiente de la zona.

Alternativas viales: Eje 7 Sur Félix Cuevas, avenida Universidad, División del Norte y Río Churubusco.

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE

19:00 horas. Secretaría de Vivienda, Iztacalco. La organización acudirá a Canela 660, colonia Granjas México, donde solicitará una reunión con el secretario de Gobierno y personal del INVI para dar seguimiento a distintos asuntos relacionados con vivienda.

Opciones viales: Río Churubusco, Añil, Eje 3 Sur y Congreso de la Unión.

ALIANZA NACIONAL DE JUBILADOS

Durante el día. Cámara de Diputados, Venustiano Carranza. Jubilados se concentrarán en avenida Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, para rechazar la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional que limita las pensiones. También exigirán respeto a los derechos adquiridos y certeza jurídica.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, avenida del Taller, Eduardo Molina y Eje 3 Oriente.

*EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO*

CONGRESO ANUAL INTERNACIONAL “AMCICHAC”

WTC, Benito Juárez. El congreso se realizará en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del 2 al 5 de septiembre.

SIGMAR NORTH AMÉRICA

10:00 horas | Centro Banamex, Miguel Hidalgo. El evento se desarrolla del 1 al 3 de septiembre.

AQUATECH MÉXICO

11:00 horas | Centro Banamex, Miguel Hidalgo. La exposición se lleva a cabo del 1 al 3 de septiembre.

INTERSOLAR MÉXICO

11:00 horas | Centro Banamex, Miguel Hidalgo. El encuentro también se realiza del 1 al 3 de septiembre.