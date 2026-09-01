¿Por qué no presentaron acusación por transfeminicidio en caso Paola Buenrostro?

Tras la audiencia en la que se dictó prisión preventiva contra Arturo “N”, señalado como probable responsable de la muerte de Paola Buenrostro, delito cometido hace 10 años en la Ciudad de México, activistas cuestionaron que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no imputara el delito de transfeminicidio.

Ante dicho señalamiento, la FGJ CDMX afirmó que la presentación de Arturo “N” ante el juez representa un gran avance, tras diez años de búsqueda, para que se llegue a una sentencia; sin embargo, se tiene que considerar el marco jurídico que existía en 2016.

Las víctimas y activistas han solicitado que el delito se reclasifique como feminicidio. La Fiscalía CDMX reconoce y respeta esta petición. Sin embargo, el proceso se inició por el delito de homicidio, conforme al marco jurídico aplicable en 2016, cuando las causales para acreditar el feminicidio eran más restrictivas y no existía aún el delito de transfeminicidio”.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Además, el delito por el que se giró la orden de aprehensión fue el de homicidio, aun así, está abierta la posibilidad de reclasificar el delito en las etapas posteriores del proceso judicial.

En su argumentación, la fiscalía capitalina expuso que actualmente no está en duda la identidad de Paola Buenrostro como mujer trans, hecho que no tiene que interferir en la acusación por homicidio o feminicidio, sino en determinar si se actualizan los supuestos legales que acrediten que la agresión surgió por su condición de mujer.

Ya que hay casos en los que los agresores de mujeres son acusados de homicidio, debido a que no se acreditaron las circunstancias específicas previstas para el feminicidio.

Durante las siguientes etapas del proceso, la Fiscalía CDMX fortalecerá la investigación y aportará los elementos necesarios para solicitar al juez que valore la reclasificación del delito, conforme a los hechos acreditados y al marco jurídico aplicable”, afirmó la FGJ.

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Critican destrozos y agresiones

En cuanto a la manifestación que realizaron activistas en instalaciones de la fiscalía local, en donde se causaron varios daños y agresiones a trabajadores, la FGJ afirmó que, aunque reconoce el derecho a la protesta, no puede justificar agresiones ni destrozos.

La Fiscalía CDMX reconoce plenamente el derecho de las víctimas y de las activistas que las acompañan a manifestarse y exigir justicia. Entendemos el dolor y la indignación acumulados durante casi una década y reiteramos nuestra disposición a mantener abiertos los canales de diálogo y acompañamiento, aun cuando existan diferencias respecto de aspectos jurídicos del proceso”.

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Asimismo, se afirmó que se atenderán con seriedad los señalamientos que denunciaron la forma de dirigirse a las víctimas durante la audiencia, situación que consideraron que se trató de un error y no de una política o intención institucional de carácter transfóbico.