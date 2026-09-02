Segundo informe gobierno CDMX: Activan músculo contra despojo

En el Segundo Informe del Gobierno de la Ciudad de México, se puntualizó que, aunque el combate al despojo “desde el inicio de la administración ha sido una prioridad (...), en agosto de 2026 se reforzó el compromiso con la ciudadanía y se fortaleció la estrategia”.

Y se detalla que se promoverá un programa permanente de registro notarial, escrituración y sucesión de la propiedad, que será masivo y de gran escala.

Se establecerán mecanismos de alerta y protección para personas en riesgo; habrá nuevos plazos para respuesta y atención inmediata a los delitos de despojo, se busca asegurar y restituir los inmuebles en 15 días y en 30 días su judicialización”, señala.

Estas reformas ocurrieron después de que algunos casos de despojo se hicieran virales, en particular el sufrido por la familia de Adriana González Camarena, nieta del muralista Jorge González Camarena, cuya casa se ubica en la colonia del Valle. La familia ya recuperó la casa.

Las reformas se dieron después de que algunos casos de despojo se hicieran virales, en particular el sufrido por la familia del muralista Jorge González Camarena. Foto: Especial.

CDMX refuerza estrategia contra el despojo y agiliza recuperación de inmuebles

El informe detalla que en los primeros seis meses del año hubo un incremento significativo en los niveles de precipitación pluvial acumulada, de 453.55 milímetros, “pues se registró el doble de precipitación pluvial acumulada en comparación con el promedio histórico, que ha sido de 224.68 milímetros, para el mismo periodo”.

Se puntualizó que para diciembre de este año se tendrá un avance en 318 obras de drenaje, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, que incluyen el desazolve en drenaje profundo, redes primarias y vasos reguladores. Además, el Operativo Tlaloque 2.0 ha redoblado esfuerzos y “se ha podido disminuir el tiempo promedio de atención de los encharcamientos de 4 a 1.5 horas”. Asimismo, la Segiagua integró 2 mil 86 trabajadores, pasando de mil 114 a 3 mil 200.

CDMX refuerza obras hidráulicas ante aumento de lluvias y encharcamientos

En cuanto a la derrama económica en la Ciudad de México por motivo de la Copa Mundial, ésta se ubicó entre 44 mil millones de pesos y 66 mil millones de pesos. Y las transacciones con tarjetas de crédito del 11 al 30 de junio registraron un incremento de 30% respecto del mismo periodo del 2025, alcanzando 193 mil millones de pesos.

Mundial y Metro impulsan inversión y movilidad en la Ciudad de México

Sobre el transporte, se destaca que concluyó la modernización de la Línea 2 del Metro, con un presupuesto de 2 mil 200 millones de pesos.

De estos recursos, 60% se usó para mantenimiento mayor de las vías, para corregir el desgaste de la operación; de las instalaciones hidráulicas, para drenar efectivamente el agua que ingresa al sistema; de los sistemas de energía y de protección contra incendios” señala. El 30% de la inversión se destinó a la renovación integral de 16 estaciones.

En cuanto a la línea 3 del Metro, se expuso que la intervención contempla una inversión de más de 40 mil millones de pesos, que se usarán para la renovación de su infraestructura vial, la remodelación integral y modernización de sus 21 estaciones para hacerlas accesibles a personas con discapacidad.

*mcam