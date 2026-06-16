Manifestaciones HOY en CDMX; la CNTE afectará vialidades como Reforma

Una vez más la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene contemplado movilizarse, lo que podría afectar diversas vialidades en la Ciudad de México, pero no es la única, otros grupos realizarán manifestaciones en varios horarios y zonas. Te damos alternativas viales para que no se te haga tarde.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

10:00 horas en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma y Rosales, colonia Tabacalera. Ofrecerán conferencia de prensa y mantienen actividades en su campamento. No se descartan afectaciones en Paseo de la Reforma. Como alternativas viales están Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje Central y Avenida Insurgentes.

La CNTE en Reforma Rodolfo Dorantes

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

09:00 horas en la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro, en Venustiano Carranza. Realizarán actividades informativas y recolección de firmas en apoyo al pueblo palestino. Podrían liberar torniquetes y generar afectaciones en los accesos de la estación. Como alternativas viales se recomienda utilizar Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Oceanía y Boulevard Puerto Aéreo.

Amigos del Refugio Franciscano

10:00 horas frente al centro comercial Reforma 222, en Paseo de la Reforma. Exigen la devolución de perros y gatos retirados de un albergue. Podrían instalar un plantón y afectar la circulación. Como opciones viales se sugieren Avenida Chapultepec, Insurgentes, Río Lerma y Circuito Interior.

El secretario de Gobierno insistió en que el movimiento para recuperar a los llamados “franciscanitos” tiene intereses políticos Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla”

Actividades desde las 12:00 horas en Cuajimalpa y posteriormente concentraciones a las 18:00 horas en el Ángel de la Independencia y en Santa Fe, además de una reunión a las 18:30 horas en la Roma Norte. Se trata de aficionados que apoyarán a la Selección de Colombia y podrían acompañar al equipo rumbo al Estadio Ciudad de México. Se prevén afectaciones en Reforma, Santa Fe y la zona Roma. Alternativas: Constituyentes, Circuito Interior, Viaducto, Insurgentes y Vasco de Quiroga.

Ternnurines Guerrilleros

15:00 horas en la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro. Realizarán una protesta para permitir el acceso gratuito a usuarios. Podría haber afectaciones en la terminal y sus accesos. Alternativas viales: Insurgentes Norte, Avenida Ticoman, Acueducto de Guadalupe y Eje Central.

CIUDAD DE MÉXICO,La Línea 3 del metro que corre de Ciudad Universitaria a Indios Verdes, presentó complicaciones Cuartoscuro

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

13:30 horas en los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa. Acudirán a una audiencia judicial. Posibles afectaciones menores en la zona del reclusorio. Como alternativas están Eje 5 Sur, Avenida Tláhuac, Periférico Oriente y Avenida Guelatao.

Red Trinacional Antimundial

17:00 horas bajo el puente del Estadio Ciudad de México, en Santa Úrsula Coapa. Realizarán una velada relacionada con la devolución de un antimural retirado días atrás. No se descartan afectaciones en los alrededores del estadio. Como rutas alternas se recomiendan Periférico Sur, Avenida del Imán, Acoxpa y División del Norte.

En tanto, la Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura se reunirá a las 10:00 horas en la Secretaría de Cultura, ubicada en Paseo de la Reforma 175, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc. Solicitarán justicia laboral e incremento salarial. Podría registrarse presencia de manifestantes en la zona de Reforma. Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Insurgentes y Eje 1 Poniente Bucareli.