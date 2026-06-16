En CDMX investigan al menos 8 robos a turistas durante el Mundial 

A cinco días del inicio de la Copa del Mundo 2026 y tras disputarse apenas un encuentro en el Estadio Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha iniciado al menos ocho carpetas de investigación por robos cometidos en agravio de turistas nacionales y extranjeros.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante las autoridades capitalinas, todas las víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares, mientras que uno de los afectados, identificado como Dereck “N”, de origen europeo, también sufrió el robo de su pasaporte.

Se registró un aforo de poco más de 17 mil espectadores dentro del Fan Fest Héctor López / Excélsior

Mismo modus operandi

Los hechos han ocurrido en distintos puntos vinculados a las celebraciones mundialistas. Algunos de los turistas reportaron haber sido víctimas durante actividades en el Fan Fest, mientras que otros señalaron haber sufrido el robo durante los festejos realizados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La SSC exhortó a los asistentes a seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar las medidas establecidas Foto: SSC

Sin embargo, pese a los diferentes escenarios, la mayoría de los casos coincide en un mismo modus operandi.

Según el testimonio de los denunciantes, los agresores aprovechan las aglomeraciones para acercarse a las víctimas y generar una distracción. Las personas afectadas refieren sentir un golpe por la espalda y, al voltear para identificar al responsable de la agresión, los delincuentes aprovechan el momento para sustraerles sus pertenencias sin que se percaten.

La SSC exhortó a los asistentes a seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar las medidas establecidas Foto: SSC

Minutos después, al regresar la vista al frente o intentar utilizar sus dispositivos, las víctimas descubren que ya no tienen consigo los teléfonos celulares que portaban en las bolsas del pantalón.

Por estos hechos, autoridades capitalinas han detenido a cuatro personas presuntamente relacionadas con los robos. Entre ellas se encuentran Juana y Abril, quienes, según las investigaciones, estarían vinculadas con una banda dedicada al robo de celulares bajo el mismo modus operandi al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro.