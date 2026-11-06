Madres acusan abusos en juzgado familiar; se revisarán denuncias, dice Daptnhe Cuevas

La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, se comprometió a revisar qué sucedió con el Tribunal de Disciplina Judicial, después de que un grupo de madres de familia solicitaron al tribunal revisar la actuación del juzgado quinto de lo familiar, ésto “por decisiones judiciales que han vulnerado sus derechos y los de sus hijos” detalló la diputada local del PAN, Lizzette Salgado.

Durante la comparecencia de la secretaria Cuevas ante el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Salgado expuso el caso de varias madres de familia que “denuncian graves irregularidades en el juzgado quinto de lo familiar de la Ciudad de México, donde señalan decisiones judiciales que han vulnerado sus derechos y los de sus hijos”.

Y afirmó que “no son casos aislados: se han identificado al menos 13 casos relacionados con una misma juzgadora -dijo en relación a la jueza Araceli Cortés Eslava- y cientos de denuncias por presuntas irregularidades en juzgados familiares. Pero lo verdaderamente alarmante es lo que denuncian respecto al tribunal de disciplina judicial como usted en su ponencia, ya venía señalando y que ya tienen identificado”.

La legisladora destacó que dicho tribunal “ha sido omiso ante las denuncias -de las madres de familia- y que incluso ha proporcionado información falsa afirmando haberles recibido y escuchado, cuando según sus testimonios eso no ha ocurrido”.

Así lo dijo la diputada Salgado en relación a la solicitud que hicieron las madres de familia a principios de octubre pasado de reunirse con el titular del Tribunal de Disciplina Judicial para exponerle su situación, sin embargo a la fecha esa reunión no ha tenido lugar.

Las madres que solicitaron la reunión son Mailys Guibert, Maha Schekaban Tohme, Chantal Zertuche Guerrero, Dalia López Fernández, Rosa María Garduño Hernández, Anahí Mejía Sánchez, Elena Bomogilova Lozanova, Paola Domínguez Ramos y Marion Martínez Guajardo.

Al respecto la secretaria Cuevas afirmó “si son tres mujeres o si son 20 nosotras para eso estamos: para conocer el caso, para asesorar jurídicamente, para acompañar y porque estamos indagando una ruta con éste nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y si también ese tribunal no está funcionando, pues también tenemos los administrativos”.

La funcionaria expuso “vamos a seguir buscando (...) hasta encontrar o hasta saber que no es por ahí y regresarnos, y buscar por otro lado. Con ello pueden contar”.