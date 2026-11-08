Capitalinos llevan su cempasúchil para darle nueva vida

Capitalinos entregaron las plantas de cempasúchil que utilizaron en sus ofrendas de Día de Muertos a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para darles una nueva vida.

Este domingo acudieron al Mercado de Trueque que se instaló en el Bosque de Aragón y entregaron sus macetas o ramos de cempasúchil.

"Como son plantas que no vuelven a dar flor, pues normalmente terminan en la basura y ya que aquí les van a dar otro uso, pues mejor quisimos traerlas para acá.

Busquemos la forma de darles un mejor uso y no simplemente llevarlos a la basura. Hay varios lugares donde se reciclan. y pues buscar, ¿no? más que nada tener la conciencia del reciclaje", dijo Margarita Flores, vecina de Gustavo A. Madero.

"Mi hija es la que ya es la segunda vez que acudimos a este evento de traer cosas a trueque y ella se enteró también que podemos traer también los residuos de cempasúchil. Ella los recolectó y la estamos acompañando a traerlos.

"Es muy importante, ayudamos a la ecología y no dejamos la huella que llaman la huella humana, ¿no? en el ambiente", agregó Óscar López, vecino de Iztacalco.

La recolecta de cempasúchil continuará durante todo noviembre. Jonás López

Vanessa Bonilla, subdirectora de Educación para la Sustentabilidad en la Sedema, explicó que los cempasúchiles recolectados serán sometidos a diferentes procesos para convertirlos en composta u obtener semillas.

"Lo que nosotros hacemos es recibir los cempasúchiles, ya sea, maceta, tierra, tallo, hojas, todo en su conjunto lo reutilizamos para que pueda entrar a diferentes procesos. Por ejemplo, compostaje, tinturas, bioplaguicidas naturales, para el mismo mantenimiento de los huertos que tenemos ahí.

Nosotros también lo que promovemos es que pues toda esta semilla se pueda germinar y rescatar para producir en los Centros de Cultura Ambiental para algunas actividades que tenemos también durante el año. Y pues hacer nuestro pequeño banco de semillas y germinarlas", señaló.

La Sedema recibirá durante todo el mes de noviembre los cempasúchiles en los cuatro Centros de Cultural Ambiental (CCA):

CCA Acuexcomatl ubicado en Avenida Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco. CCA Chapultepec en Avenida de los Compositores, Bosque de Chapultepec Segunda Sección. CCA Ecoguardas, Carretera Picacho Ajusco Kilómetro 5.5, Tlalpan. CCA Yautlica en Avenida de las Torres sin número, Ampliación Emiliano Zapata, Iztapalapa.

Y en la próxima edición del Mercado de Trueque que se realizará en Tlatelolco el 22 de noviembre.