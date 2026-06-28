¡Locura en Argelia! Aficionados celebran el empate ante Austria por este increíble motivo

La fase de grupos del Mundial 2026 culminó de la manera más emocionante posible. En el estadio de Kansas City, Argelia y Austria protagonizaron un verdadero partidazo que definía por completo los cruces de los dieciseisavos de final.

Con Argentina ya clasificada como primera del Grupo J y Jordania eliminada, el empate beneficiaba a ambos equipos, pero el desarrollo del partido mantuvo a todos al borde del asiento hasta el último segundo.

Jugadores de Argelia tras el partido ante Austria REUTERS

Ambas selecciones ya conocían a sus rivales si ganaban o empataban, sin embargo, este encuentro dejó una imagen bastante inusual.

Hinchada de Argelia celebró el empate ante Austria

Ambas selecciones ofrecieron un partidazo de alto vuelo que terminó en un vibrante 3-3. Austria se puso en ventaja con Marko Arnautović, pero Argelia respondió con Rafik Belghali antes del descanso. En el segundo tiempo, Marcel Sabitzer volvió a adelantar a los europeos, y Riyad Mahrez empató para los africanos.

Cuando todo parecía definido, Mahrez anotó su doblete en el 90+3' para poner a Argelia al frente. Los argelinos ya se veían con la victoria, pero en la última jugada del partido, al 90+6', Saša Kalajdžić apareció para firmar el empate definitivo.

Sin embargo, este empate dejó algo insólito. En videos en redes sociales se muestra como aficionados argelinos celebraron con todo el gol de último de Austria.

El motivo: con este resultado Los Verdes evitaron enfrentar a España en los Dieciseisavos de Final. En cambio, se medirán ante Suiza.

Era claro que los argelinos preferían enfrentar a los suizos en lugar de medirse ante la Furia Roja en la primera fase de eliminación directa.

Argelia se medirá ante Suiza en dieciseisavos

Como uno de los mejores terceros del torneo, Argelia enfrentará a Suiza en la ronda de dieciseisavos.

Argelia se enfrentara a Suiza en Dieciseisavos del Mundial Reuters

El cruce se perfila como un partido abierto y de mucha dinámica, donde los argelinos, liderados por la experiencia de Mahrez, buscarán imponer su ritmo y calidad técnica.

Suiza, un equipo ordenado y con buena estructura, será un rival duro pero al alcance de los norteafricanos. Los aficionados argelinos ya visualizan un duelo parejo donde la garra y el talento individual pueden marcar la diferencia y permitirles avanzar a octavos de final.