Despliega Janecarlo Lozano operativo con más de mil trabajadores tras granizada en Cuautepec

Ante la intensa lluvia y la caída atípica de granizo registrada en la zona alta de Cuautepec, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, activó de manera inmediata un operativo de emergencia integral. La contingencia movilizó un estado de fuerza superior a los mil trabajadores de la demarcación, quienes laboraron de forma ininterrumpida durante la noche y la madrugada para atender las afectaciones y restablecer la movilidad en las colonias más impactadas. Los reportes meteorológicos emitidos por la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron datos duros sobre el temporal al registrar alertas por lluvias intensas, descargas eléctricas y posibles deslaves desde las 10:00 horas, intensificándose las precipitaciones hacia la tarde.

Las cuadrillas de trabajadores se concentraron en el retiro de toneladas de hielo acumulado en las calles, la liberación de coladeras obstruidas, el retiro de árboles caídos y labores de desazolve para facilitar el desfogue del agua. Las colonias Acueducto Guadalupe y Jorge Negrete concentraron los daños principales por la acumulación de granizo, sitio donde personal de Protección Civil, Servicios Urbanos, Obras y Seguridad Ciudadana desplegó camiones vactor, plantas de bombeo y retroexcavadoras. Cabe destacar que el personal de la alcaldía también ingresó a las viviendas afectadas para apoyar directamente a los ciudadanos en las tareas de limpieza y desinfección de patios y cisternas donde se registró la entrada de agua.

"En Gustavo A. Madero estamos preparados para responder de inmediato ante cualquier emergencia. Contamos con personal capacitado, equipo y maquinaria para proteger a las familias maderenses", afirmó con firmeza el alcalde Janecarlo Lozano al supervisar las zonas afectadas. El mandatario local precisó que los trabajos continuarán hasta garantizar que la infraestructura hidráulica opere con normalidad, previniendo riesgos ante los pronósticos de más lluvias. Al externar su respaldo a los habitantes de la demarcación, Lozano concluyó de manera contundente: "Quiero expresar toda mi solidaridad con las vecinas y vecinos de Cuautepec. No están solos; el gobierno de la alcaldía permanecerá en territorio el tiempo que sea necesario".