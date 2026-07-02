Ley Merlín en CDMX ¿qué beneficios tendrían el pato mundialista y otros animales?

Debido a la viralización del patito mundialista llamado Merlín, en el Congreso de la Ciudad de México, algunos legisladores impulsan una iniciativa de reforma llamada "Ley Merlín", apenas es una propuesta que ha sido turnada a comisiones para su análisis, pero aquí te explicamos de qué va.

Gatito de Palacio Especial

La reforma inspirada en el caso del famoso pato Merlín, que se volvió viral en este Mundial 2026 detalla que se reformaría el Artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, esta fue presentada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano.

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El objetivo es proteger a los seres sintientes que, por su imagen, comportamiento o presencia, generen un valor económico en redes sociales, publicidad, campañas, actividades recreativas o cualquier otra actividad lícita. Detalla que una parte razonable de los ingresos obtenidos gracias a esos animales se destine preferentemente a su propio bienestar.

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La legisladora ha detallado que los recursos podrían utilizarse tanto para alimentación como atención médica veterinaria, medicamentos y cirugías. También en rehabilitación, vivienda y cuidados especializados.

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No solo eso, parte de los recursos estarían destinados al enriquecimiento ambiental, atención durante la vejez y emergencias veterinarias.

La diputada argumentó que la legislación actual protege a los animales del maltrato, pero no contempla qué ocurre cuando un animal ayuda a generar ingresos.