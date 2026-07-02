Sorprenden a ladrón mientras vaciaba caja fuerte de empresa en Iztapalapa

Un hombre de 52 años fue detenido en flagrancia cuando presuntamente robaba dinero de la caja fuerte de una empresa de transportes ubicada en la colonia Progresista, en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por Aleida Alavez.

Los hechos ocurrieron en un inmueble localizado en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Ana Karenina, donde policías capitalinos acudieron tras recibir el reporte de una alarma de emergencia activada en el establecimiento.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron recibidos por el apoderado legal de la empresa, quien les informó que un sujeto permanecía dentro del inmueble y que presuntamente había abierto una caja fuerte para sustraer dinero en efectivo.

Con autorización del denunciante los policías ingresaron al inmueble y después de una inspección localizaron al sospechoso, quien además ocasionaba daños al mobiliario del lugar.

Tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, los oficiales le aseguraron 13 mil 310 pesos en efectivo, cantidad que fue identificada por el representante de la empresa como parte del dinero sustraído de la caja fuerte.

A petición del afectado, el hombre fue detenido y, junto con el efectivo recuperado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.