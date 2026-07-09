Lluvias inundan Avenida del Imán al sur de CDMX

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles provocaron diversos encharcamientos en distintos puntos de la Ciudad de México.

lluvia Especial

Uno de los sitios afectados fue la avenida del Imán, en la colonia Pedregal del Maurel, alcaldía Coyoacán, entre Delfín Madrigal y la calle Céfiro, donde el nivel del agua alcanzó entre 35 y 40 centímetros de altura y se extendió por aproximadamente 100 metros.

La acumulación de agua ocasionó que varios vehículos que intentaron cruzar la zona perdieran sus placas delanteras de circulación, debido a la fuerza del encharcamiento.

Ante la emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para realizar trabajos de desalojo del agua; sin embargo, el equipo disponible, entre ellos una motobomba, no fue suficiente para retirar por completo el líquido acumulado.

Más tarde, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) activó el Operativo Tlaloque y desplegó vehículos tipo vactor para apoyar en las labores de extracción, logrando retirar en su totalidad el encharcamiento y avanzar en la recuperación de la vialidad.