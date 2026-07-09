¿Por qué se caen las placas en las inundaciones y cómo asegurarlas para que no te pase?

Cada temporada de lluvias intensas, muchas calles y avenidas de la Ciudad de México quedan inundadas o encharcadas, justo en esos días puede verse varias placas o matriculas de automóviles que quedan tiradas en medio del lodo y charcos de agua. La mejor explicación ante esto es que existe una combinación de fuerza del agua, presión y una mala fijación de la placa o matricula.

Placas de autos se caen tras fuertes lluvias.

Las causas del desprendimiento de las placas van desde la presión del agua, es decir, al avanzar el auto empuja gran cantidad de agua que golpea a la placa, como si se tratara de una vela o un remo. Si la placa está sujeta únicamente con dos tornillos o está flojo, estas pueden doblarse y desprenderse. También importa el efecto de las olas, cuando pasan otros vehículos por la inundación hacen olas, las cuales impactan con fuerza contra tu auto jalando la placa una y otra vez, aflojándola en cada movimiento.

Los 'busca placas' ya son un clásico Rodolfo Dorantes

También hay personas a las que les gusta traer porta placas de plástico, pero estas no siempre permiten asegurar muy bien la placa al auto, entonces en los encharcamientos el plástico se rompe y la placa se desprende.

Otro factor para perder tus placas es que los tornillos están oxidados o están flojos y con la vibración del movimiento del coche la placa va casi volando.

También influyuen los golpes contra las banquetas, contra los baches o algún objeto bajo el agua, esto hace que el porta placas se doble y se rompa arrancándose la placa.

¿Cómo reforzar las placas?

Lo primero es utiliza los cuatro puntos de sujeción en lugar de solo usar dos tornillos.

Cambia los tornillos que tengas por tornillos de acero inoxidable con rondanas, para evitar que se aflojen o se oxiden.

Inundaciones y placas se caen de autos.

Coloca rondanas de goma o neopreno entre el tornillo y la placa. Ayudan a absorber vibraciones y mantienen la presión.

Si usas un portaplacas, elige uno de metal o plástico reforzado que sujete toda la placa, no solo una parte.

Revisa periódicamente que los tornillos estén bien apretados, especialmente antes de la temporada de lluvias.

Si el vehículo solo permite dos tornillos, puedes colocar cinta automotriz de doble cara de alta resistencia en la parte posterior de la placa. No sustituye los tornillos, pero proporciona un punto extra de sujeción y reduce las vibraciones.