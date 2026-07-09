Cae colombiano de banda que comete extorsión y robos a casa habitación en CDMX

En la alcaldía Iztapalapa, un presunto delincuente de origen colombiano, identificado por las autoridades como integrante de una organización criminal dedicada al robo, la extorsión, el narcomenudeo y el robo a casa habitación, en el sur y oriente de la Ciudad de México, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las investigaciones relacionan al sujeto con el saqueo de una vivienda en la alcaldía Benito Juárez, donde fueron robados más de 1.5 millones de pesos en efectivo, además de joyas y artículos de lujo.

La captura es resultado de las investigaciones iniciadas tras el robo ocurrido el pasado 11 de junio en un inmueble de la colonia Ampliación Nápoles, donde los responsables sustrajeron un millón 500 mil pesos en efectivo, bolsos de diversas marcas valuados en aproximadamente 100 mil pesos y joyas con un valor cercano a 50 mil pesos.

Como parte de los trabajos de inteligencia, agentes de la SSC, en coordinación con el C2 y el C5, identificaron un automóvil gris presuntamente utilizado durante el atraco.

El seguimiento permitió ubicar la unidad en la colonia José López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa.

Al interceptar el vehículo sobre la avenida José Clemente Orozco y la calle 18, los policías observaron que el conductor manipulaba envoltorios con características propias de la distribución de narcóticos, por lo que realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección fueron aseguradas 150 dosis de , 20 dosis de cocaína, dos teléfonos celulares —uno de ellos de alta gama— y el automóvil presuntamente utilizado en el robo.

El detenido, un ciudadano colombiano de 50 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se mantiene abiertas las indagatorias para identificar y capturar al resto de los integrantes de la organización criminal.