Cae integrante de célula dedicada al robo de vehículos en CDMX

Un presunto integrante de una célula delictiva especializada en el robo de vehículos de una marca japonesa (Honda) fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la captura le aseguraron dosis de marihuana y tres placas de circulación, una de ellas con reporte de robo vigente.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto delincuente estaría relacionado con al menos tres robos de automóviles cometidos en las últimas semanas: dos en la alcaldía Gustavo A. Madero y uno más en Venustiano Carranza.

Las indagatorias comenzaron tras las denuncias por el robo de vehículos ocurridos el 24 de junio en la colonia Emilio Carranza, en Venustiano Carranza; el 1 de julio en la colonia Salvador Díaz Mirón, y el 5 de julio en San Juan de Aragón Segunda Sección, ambos en Gustavo A. Madero.

Con apoyo de las cámaras del C2 Norte y del C5, los investigadores identificaron a un hombre y un automóvil blanco presuntamente utilizados para cometer los ilícitos.

La revisión de las cámaras de videovigilancia permitió establecer que su zona de movilidad se concentraba en la colonia 7 de Noviembre, donde se desplegaron labores de vigilancia fija y móvil.

Fue sobre la Calzada de Guadalupe donde los agentes ubicaron al sospechoso manipulando envoltorios con características similares a los utilizados para la venta de droga.

Tras una revisión preventiva, le encontraron 15 bolsitas con marihuana, además de tres placas vehiculares, una de ellas con reporte de robo activo.

El detenido, de 51 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y su posible responsabilidad en los robos investigados.

Las autoridades informaron que, tras un cruce de información, se estableció que el hombre presuntamente forma parte de una célula dedicada al robo de vehículos de una marca japonesa, que opera principalmente en el norte de la Ciudad de México.

Además, cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: tres por robo en distintas modalidades, registrados en 2004, 2009 y 2020, y uno más en 2022 por uso indebido de placas y documentos de identificación vehicular, delitos contra la salud y cohecho, antecedentes que ahora forman parte de las investigaciones para determinar si está relacionado con otros robos de automóviles registrados en la CDMX.