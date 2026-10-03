Bomberos de CDMX atienen emergencia por caída de palmeta en GAM

Una palmera de unos 12 metros de longitud cayó dentro de un domicilio en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al caer dañó una marquesina, pero no hubo personas lesionadas.

Acudimos a retirar una palmera de aproximadamente 12 metros de largo que se desprendió desde la raíz en el interior de un domicilio particular, por efecto de la caída dañó una marquesina, en la colonia Lindavista”, reportaron los vulcanos.

Bomberos acudieron al sitio a retirar la palmera caída.