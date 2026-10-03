Disturbios por marcha del 2 de octubre dejan 48 mdp de pérdidas a comerciantes

Las afectaciones económicas sufridas por el sector empresarial de la capital derivadas de las movilizaciones realizadas en conmemoración del 2 de octubre de 1968 superaron los 48 millones de pesos, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, informó que los comercios establecidos en el Centro Histórico y en los principales corredores viales como el Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Ricardo Flores Magón, por donde transitararon los manifestantes, registraron pérdidas de 23 millones 125 mil pesos por ventas no realizadas.

A la considerable cifra de ingresos perdidos se suma un fuerte impacto operativo para los empresarios, quienes tuvieron que invertir en la protección de sus negocios por temor a que los encapuchados infiltrados en la movilización cometieran actos vandálicos”, agregó.

El dirigente empresarial puntualizó que el sector privado tuvo que realizar un gasto de 25 millones 590 mil pesos para la instalación de vallas, tapiales y la contratación de servicios adicionales de seguridad que pudieran proteger a sus colaboradores y resguardar sus establecimientos.

La Canaco CDMX detalló que 3 mil 569 unidades económicas resultaron afectadas, ya que se vieron obligadas a suspender actividades y cerrar sus establecimientos anticipadamente para evitar situaciones de riesgo.

Consideró inaceptable que el comercio establecido, que día con día cumple con sus obligaciones fiscales y contribuye al desarrollo de la Ciudad de México, tenga que asumir costos financieros por actos vandálicos.

La Canaco CDMX condena las acciones de violencia y destrozos perpetrados por grupos radicales como el Bloque Negro. La institución reitera su absoluto respeto a quienes se manifestaron pacificamente para conmemorar el 58 aniversario del atentado en la Plaza de las Tres Culturas.

Sin embargo, reprueba los actos vandálicos que vulneraron el derecho al trabajo, a la libre movilidad y, sobre todo, a la seguridad patrimonial de quienes generan empleo y estabilidad económica en la capital”, señaló.

Hizo un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México para robustecer las estrategias de prevención, asegurar la aplicación de la ley y diseñar mecanismos de apoyo o compensación para los miles de comerciantes formales que año con año resultan afectados por estos acontecimientos.