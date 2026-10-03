Caen 3 presuntos implicados en robo a casa habitación; recuperan relojes de alta gama en Iztapalapa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron la detención de tres hombres en posesión de tres armas de fuego y nueve relojes de alta gama, luego de un robo a casa habitación perpetrado en la alcaldía Iztapalapa.

La intervención policial se concretó tras una persecución derivada del alertamiento y seguimiento oportuno de los monitoristas del C2 Oriente, quienes detectaron la camioneta en la que los probables responsables intentaban escapar sobre la colonia Santa Martha Acatitla.

Al dar a conocer los pormenores de la acción, el titular de la dependencia capitalina, Pablo Vázquez Camacho, enfatizó el compromiso institucional con la ciudadanía.

Seguimos trabajando para garantizar la seguridad patrimonial de las familias capitalinas y la construcción de una ciudad siempre más segura, justa y en paz", destacó el funcionario a través de su cuenta oficial.

Los detenidos, junto con las armas, los objetos de valor recuperados y el vehículo asegurado, quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para dar inicio a la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.