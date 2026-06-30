Lluvia, manifestaciones, Fan Fest, partido de México y más HOY en la CDMX

Este martes se espera un día de fiesta, pero también caótico, la Selección Mexicana jugará su cuatro partido en el marco del Mundial donde enfrentará a la Selección de Ecuador, pero no es lo único también se espera un día muy lluvioso. A pesar de que en la mayoría de los trabajos serán en Home Office y no hay clases de educación básica, sí habrá al menos una marcha, siete manifestaciones y 17 eventos masivos entre ellos los Fan Fest. Recuerda además que hay Ley Seca regional en zonas de la alcaldía Cuauhtemoc.

Te damos opciones viales para que no se te haga tarde y evites las aglomeraciones.

MARCHA

Comunidad Estudiantil de la ESIME Unidad Zacatenco

Ateneas acompañaron protesta feminista en Zacatenco: GCDMX

Hora: 14:00 horas.

Sale de: Canal Once, Manuel Carpio 475, Miguel Hidalgo.

Llega a: Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma y Niza.

Realizarán una marcha para exigir atención a las condiciones de las escuelas del IPN y el cumplimiento de su pliego petitorio. No descartan que se sumen otros colectivos estudiantiles y actividades de "Metro Popular".

MANIFESTACIONES

Colectivo "Hasta Encontrarles" Ciudad de México

Las manifestantes colocaron fichas de búsqueda con los rostros de personas desaparecidas. Pavel Jurado Canseco

Metro Portales.

Metro Deportivo 18 de Marzo.

Se trasladarán para iniciar una jornada de búsqueda individualizada en el Cerro del Guerrero.

Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes"

09:30 horas.

Familiares de presos argumentan que son inocentes y que no han podido salir de la cárcel debido a que se suspendieron los procesos; los inconformes expusieron sus casos en mantas y bloquearon calles. Foto: Rodolfo Dorantes

Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, Iztapalapa.

Acompañarán una audiencia para solicitar la revisión de un caso de presunto feminicidio y denunciar irregularidades en el proceso.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.

Instalarán mesas para recabar firmas dentro de la caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador".

Colectivo Luciérnagas Buscadoras

12:00 horas.

Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa.

Realizarán la "Cascarita Contra el Olvido y Pega de Fichas de Búsqueda" para visibilizar a personas desaparecidas.

Colectivo "LLECA Escuchando la Calle"

13:00 horas.

Reforma y Bucareli.

Solicitan una audiencia con la Secretaría de Gobernación para presentar una agenda de derechos.

Amigos del Refugio Franciscano

14:30 horas.

Auditorio Nacional.

Instalarán un plantón para exigir la devolución de animales asegurados tras el desalojo del refugio.

Colectivo "Glorieta de las y los Desaparecidos"

15:00 horas.

Glorieta del Ahuehuete.

Realizarán la "Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido" para visibilizar a las personas desaparecidas.

EVENTOS MASIVOS

Celebraciones Copa Mundial 2026 "Conciertos de Música Vernácula", durante el día en el Ángel de la Independencia, con presentación de La Sonora Santanera.

Para evitar el colapso vial durante la Copa del Mundo, la CDMX operará bajo un esquema de trabajo a distancia y sin actividades escolares el próximo 30 de junio de 2026. Generada por IA

Gigantes del Fútbol, durante el día, Paseo de la Reforma.

Futlán, Tierra de Fútbol, durante el día, Parque Aztlán.

Filmación del documental "Zócalo, el Corazón de México", 05:00 horas, Zócalo capitalino.

Celebraciones Copa Mundial 2026 "Mover el Bote", durante el día, Caballito de Reforma, Monumento a la Revolución y estacionamiento del Palacio de los Deportes, con Banda Cuisillos, Grupo Cañaveral, Triciclo Circus Band y Mi Banda El Mexicano.

Corredores Turísticos, en diversos puntos de la ciudad.

Festival Campo Marte 26, 08:00 horas, Campo Marte.

México Aquí "El Lugar Donde Todo México Converge", 10:00 horas, Monumento a la Madre.

FIFA Fan Festival, 11:30 horas, Zócalo capitalino.

Festivales Futboleros en la CDMX, 10:00 horas, en diversos parques y deportivos con transmisión de los partidos del Mundial.

506 Aniversario de la Noche Victoriosa, 10:00 horas, recorrido del Cerro de la Estrella al Árbol de la Noche Victoriosa.

Play Passion, 15:00 horas, Hipódromo de las Américas, con Playa Limbo y Mariana Ochoa.

Celebraciones Copa Mundial 2026 "El Haragán y Cía", 18:00 horas, Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Lucha Libre Profesional, 16:30 horas, Arena México.

México vs Ecuador, Copa Mundial de Fútbol 2026, 19:00 horas, Estadio Ciudad de México.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac, durante el día, Kiosco del Pueblo de San Pedro.

Celebración en honor a San Juan Bautista, diversos horarios, Explanada Abelardo L. Rodríguez, San Juan Ixtayopan.