Partido Verde impulsa estacionamientos seguros para bicicletas en la Ciudad de México

El Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México propuso una reforma integral a la infraestructura urbana de la capital, orientada a obligar tanto a los inmuebles públicos del Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 alcaldías, como a los establecimientos privados que actualmente ofrecen servicio para automóviles, a incorporar áreas específicas y seguras para el resguardo de bicicletas. El proyecto busca consolidar un modelo de movilidad sustentable que responda de manera directa a las necesidades de los ciclistas en la urbe, garantizando mejores condiciones de seguridad para quienes optan por este medio de transporte limpio.

La organización política argumentó que uno de los principales retos para masificar el uso de la bicicleta en la capital no radica únicamente en la conectividad vial, sino en la falta de espacios adecuados para dejar los vehículos sin riesgo de robo o daño. Con el aprovechamiento de los estacionamientos ya existentes en la vía pública y en comercios, la iniciativa pretende mitigar el déficit actual de biciestacionamientos y, de manera simultánea, contribuir a un uso mucho más ordenado, incluyente y organizado del espacio público frente a las nuevas dinámicas de traslado de los habitantes.

El líder del Partido Verde en la capital del país, Jesús Sesma, enfatizó que la política pública de transporte no debe quedar incompleta o limitada al desarrollo de carriles exclusivos. Al respecto, el dirigente local señaló de manera contundente: "La movilidad sustentable no puede limitarse a la construcción de ciclovías, sino que requiere una infraestructura integral que brinde seguridad, accesibilidad y comodidad a las personas usuarias". Sesma detalló que el hecho de contar con lugares adecuados para estacionar las bicicletas funcionará como un incentivo real para que más ciudadanos elijan alternativas de traslado eficientes.

Finalmente, el instituto político destacó que el fomento efectivo de esta modalidad de transporte no solo reestructura el entorno urbano, sino que genera beneficios directos en la salud pública y el medio ambiente al disminuir la congestión vial, mejorar la calidad del aire y promover estilos de vida saludables. La dirigencia del partido insistió en que la adaptación de la infraestructura actual permitirá avanzar hacia una metrópoli moderna, adaptada a las nuevas formas de movilidad y verdaderamente comprometida con la sustentabilidad social.